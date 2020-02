Infortunio per Sam Lowes, che perde i test IRTA

Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi per Sam Lowes. Il pilota della Marc VDS è infatti incappato in una caduta in occasione dei test privati di Jerez de la Frontera, nella quale purtroppo ha rimediato un infortunio.

Una volta lasciato il tracciato andaluso, il britannico si è recato all'Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona, dove gli sono state diagnosticata la frattura dell'omero e la lussazione della spalla destra, che gli ha provocato anche una lesione ai legamenti.

Un infortunio che teoricamente dovrebbe richiedere un periodo di recupero di circa quattro settimane e che quindi gli costerà il proseguimento dei test pre-campionato.

Ovviamente Sam cercherà di velocizzare il processo di guarigione, anche perché il Mondiale scatterà tra meno di un mese: la prima gara è fissata per il weekend dell'8 marzo in Qatar.