Il sogno di Fantic Motor: una Moto2 italiana nel 2023

Carica lettore audio

Un marchio italiano è interessato ad affacciarsi in Moto2. La Fantic Motor vorrebbe fare il suo ingresso nel Motomondiale il prossimo anno e Claudio Giovanardi, responsabile dei programmi racing, sta lavorando per cercare di concretizzare questo sogno.

Questa mattina GPOne ha offerto una succosa anteprima, riuscendo a mostrare in esclusiva un rendering della moto che potrebbe scendere in pista a partire dal 2023 con almeno due piloti. Si tratta solo di un primo bozzetto, che dimostra però che il progetto è davvero in fase avanzata.

Per vedere il render, ma anche per scoprire ulteriori dettagli su quello che dovrebbe essere il progetto della Casa veneta, quest'anno già impegnata alla Dakar con la leggenda Franco Picco, cliccate qui.