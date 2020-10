Il leader di Moto3 Arenas correrà in Moto2 con Aspar nel 2021

La prima metà di stagione 2020 in Moto3 di Albert Arenas non è certo passata inosservata. Il pilota spagnolo, infatti, è stato messo sotto contratto dal team Aspar che nel 2021 lo porterà a correre in Moto2.

Arenas è in testa al Mondiale di Moto3 con 135 punti contro i 129 di Ai Ogura, i 119 punti di Celestino Vietti Ramus e i 115 di Tony Arbolino. Il team Aspar ha visto in lui un potenziale campione, un pilota che potrà fare bene anche nella classe di mezzo del Motomondiale.

Arenas, dunque, diverrà il nuovo compagno di squadra di Aron Canet, sostituendo Hafizh Syahrin. Entrambi saranno in sella a una Speed Up.

"Sono molto contento di fare il salto in Moto2. Sono soddisfatto per aver centrato uno dei miei obiettivi principali di quest'anno. e credo che questo passaggio arrivi nel momento giusto", ha dichiarato Arenas.

"Mi sono allenato spesso con una 600 ed è una moto molto divertente. Ho molta voglia di correre in Moto2, però dovrò concentrarmi su questa stagione per cercare di ottenere l'altro obiettivo che ho per questa stagione. Sono molto felice di poter correre con Aspar".

Queste invece le parole di Jorge Martinez "Aspar": "Siamo orgogliosi di poter annunciare il passaggio di Albert Arenas in Moto2. E' stato bello vederlo crescere e maturare e ora lottare assieme a lui per vincere il titolo di Moto3 è una soddisfazione enorme".

"Dopo la stagione che sta facendo e la maturità che sta dimostrando in pista, è il momento perfetto per pensare a obiettivi maggiori. Albert è uno dei piloti più completi del Mondiale di Moto3 e ci farà fare un nuovo passo avanti nella categoria di mezzo del Motomondiale".