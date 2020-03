GP Qatar: il programma del weekend senza MotoGP

Mancherà il piatto forte e quindi tutta la sua cassa di risonanza, ma almeno per le classi Moto2 e Moto3 il Mondiale inizierà questo fine settimana in Qatar, come previsto fin dall'inizio.

Le restrizioni imposte dall'epidemia di Coronavirus agli italiani, costretti ad un periodo di quarantena di 14 giorni per entrare in Qatar, ha costretto la Dorna e la FIM a rinunciare a disputare la prima gara dell'anno della MotoGP, visto che una buona fetta degli addetti ai lavori della classe regina sono proprio nostri connazionali.

Il discorso però è diverso per le due classi entranti, perché piloti e meccanici erano già tutti presenti a Losail quando è stata adottata questa nuova misura, in quanto impegnati nei test collettivi che si sono conclusi ieri.

Ecco quindi il programma relativo alle due classi per questo fine settimana (ora italiana):

Venerdì 6 marzo

11:25-12:05 - FP1 Moto3

12:20-13:00 - FP1 Moto2

15:05-15:45 - FP2 Moto3

16:00-16:40 - FP2 Moto2

Sabato 7 marzo

10:55-11:35 - FP3 Moto3

11:50-12:30 - FP3 Moto2

15:05-15:20 - Q1 Moto3

15:30-15:45 - Q2 Moto3

16:00-16:16 - Q1 Moto2

16:25-16:40 - Q2 Moto2

Domenica 8 marzo

11:10-11:30 - Warm-Up Moto3

11:40-12:00 - Warm-Up Moto2

14:20 - Gara Moto3

16:00 - Gara Moto2

Video correlati