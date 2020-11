Moto2-Moto3: Dunlop rinnova la fornitura di gomme fino al 2023

Alla vigilia del Gran Premio di Valencia, penultimo appuntamento della stagione 2020, è stata ufficializzata la conferma della collaborazione tra Dorna e Dunlop per la fornitura di pneumatici alle classi Moto2 e Moto3. Si estende così la già storica partnership, che proseguirà per almeno altri tre anni, fino al 2023.

La collaborazione di lunga data ha portato Dunlop a festeggiare ben 17 titoli 250cc, diventando così il fornitore con maggior successo nelle classi del mondiale da quando sono nate, nel 1949. Quando l’allora 125cc e la 250cc sono state sostituite dalle attuali Moto3 e Moto2 rispettivamente, Dunlop è diventato fornitore unico di pneumatici e l’impegno continuerà anche per le prossime tre stagioni. Oltre alle due classi più leggere del mondiale, Dunlop equipaggia la Red Bull Rookies Cup, l’Asia Talent Cup, la British Talent Cup e la Nothern Talent Cup.

Ben Hoge, Direttore Generale Dunlop Motorcycle Europa, afferma: “Siamo entusiasti di estendere la nostra collaborazione con Dorna Sports per restare fornitore esclusivo di pneumatici nei Mondiale Moto2 e Moto3 per almeno altri tre anni. Entrambe le classi rientrano fra le attività di Dunlop Motorsport e ci permettono di sviluppare la tecnologia per l’espansione del nostro range di gomme da pista e da strada. Dorna Sports ha una eccellente piattaforma per trovare e sostenere i piloti di domani e siamo felici di restare a farne parte”.

Pau Serracanta, Amministratore Delegato di Dorna Sports, dichiara: “Siamo felici di annunciare che Dunlop resterà fornitore di gomme per le classi Moto2 e Moto2, con l’estensione della nostra collaborazione fino al 2023. Dunlop ha rappresentato un caposaldo dell’incredibile successo di Moto2 e Moto3 già dal loro inizio ed i risultati parlano per loro, dato che continuiamo a vedere gare spettacolari ogni weekend. Non vedo l’ora di scrivere ancora più storia insieme in questi tre anni”.