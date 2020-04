Bastianini: "Molto bello l'interesse della Ducati"

La stagione 2020 era iniziata sotto ai migliori auspici per Enea Bastianini. Il pilota dell'Italtrans Racing, al secondo anno in Moto2, è salito sul podio nella gara inaugurale in Qatar, piazzandosi terzo.

Poi la pandemia del Coronavirus ha preso il sopravvento e il Mondiale ha dovuto fare i conti con un brusco stop. Una pausa che però ha permesso al riminese di scoprire di avere degli occhi puntati addosso anche in MotoGP in ottica futura.

Proprio in un'intervista concessa a Motorsport.com, il direttore sportivo Paolo Ciabatti aveva infatti rivelato che "Bestia" è uno dei piloti emergenti che sono tenuto d'occhio dalla Ducati per il futuro.

"Da tanto tempo seguiamo alcuni giovani italiani. Sicuramente Enea Bastianini è un pilota che stiamo seguendo, anche se negli ultimi anni non ha avuto ancora il trend che ci si poteva aspettare" ha detto Ciabatti.

Se per il 2021 le porte del Factory Team sembrano essere già riservati ai piloti già presenti in orbita Ducati, ci sono comunque due team satellite che possono essere utilizzati per lanciare giovani, come ha già fatto Pramac in passato.

"Abbiamo Pramac ed Avintia, una squadra che è migliorata molto con l'innesto di alcuni nostri tecnici, che possono essere aperti per far fare a dei giovani il percorso che abbiamo già fatto con Iannone e con Petrucci, che sono diventati piloti ufficiali passando da Pramac. Proprio per questo ci impegniamo molto anche con i nostri team factory supported e satellite" aveva aggiunto.

Un interesse ed uno spiraglio per il futuro che non sono passati inosservati da parte di Bastianini, che si è detto lusingato in un'intervista concessa a Sky Sport MotoGP.

"Sicuramente è stato molto bello, vedere che ti tengono d'occhio dei team ufficiali di MotoGP è sempre bello. Poi ovviamente gli ho dato il giusto peso, nel senso che a me adesso piacerebbe fare bene in Moto2 e raggiungere il mio obiettivo in questa categoria" ha detto Bastianini.

"Non so se nel 2021 sarei potuto andare in Ducati, ma è una di quelle moto che mi piacerebbe guidare, è una moto italiana, quindi sicuramente mi ha fatto piacere" ha aggiunto.

Con il campionato che si è fermato e che nella migliore delle ipotesi ripartirà nel mese di agosto, Enea è molto realista per quanto riguarda il suo futuro e pensa che sia più probabile trovare spazio nella classe regina nel 2022 piuttosto che nel 2021.

"Penso che in questo momento si sia fermato un po' tutto. Non potendo mostrare il nostro potenziale, anche i team farebbero fatica a scegliere il pilota giusto da prendere. Credo che slitterà tutto al 2022. Io non mi ero prefissato l'idea di andare in MotoGP nel 2021, era una delle ipotesi nel caso in cui avessi fatto bene nelle prime gare di quest'anno. L'obiettivo per ora è riuscire a stare davanti in Moto2 e vedere".