Basta Angel Nieto, nel 2020 torna il Team Aspar

La stagione 2020 vedrà il ritorno del nome storico del Team Aspar sulla griglia del Motomondiale. La squadra diretta da Jorge Martinez ha infatti deciso di tornare ad utilizzare il suo nome originale, dopo due stagioni nelle quali lo aveva dedicato al leggendario Angel Nieto.

Dopo la sua scomparsa nel dicembre del 2017, infatti, "Aspar" aveva deciso di fare qualcosa di speciale in onore del suo grande amico, intitolandogli la propria squadra.

Il Team Aspar ed Angel Nieto manterranno comunque un legame spaciale tramite la Fondazione Angel Nieto, della quale fa parte anche a Martinez e i cui loghi saranno presenti sulle Speed Up di Aron Canet e di Hafizh Syahrin in Moto2 e sulle KTM di Albert Arenas e Stefano Nepa in Moto3.

"E' stato e sarà sempre un piacere portare il nome di Angel Nieto sui circuiti del Mondiale. Nel periodo in cui gli abbiamo dedicato il nome della nostra squadra, siamo anche riusciti a portarlo sul gradino più alto del podio in tre occasioni" ha detto Jorge Martinez.

"Sarò sempre grato ad Angel Nieto ed alla sua famiglia, ma questo non è un punto alla nostra relazione, piuttosto una virgola, visto che continueremo a collaborare tramite la Fondazione. Senza contare che la famiglia Nieto, da Gelete a Pablo, è una famiglia anche per me" ha aggiunto.