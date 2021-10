Scionti è campione Mitjet Italia Racing Series 2021!

Gara 2 del Mugello assegna il titolo assoluto del campionato, con un chiaro dominio di Scionti.



Partenza pulita con Scionti che tiene la testa nonostante l’attacco di De Marco.

Al secondo giro De Marco ci riprova ma Scionti risponde subito dopo, mentre dietro di loro Malvestiti deve vedersela con Marchois.

De Marco e Scionti girano 5 decimi più veloci di Malvestiti che viene passato da Marchois al terzo giro e messo sotto pressione da Mainetti che vuole un altro podio.

E mentre Malvestiti cerca di ripassare Marchois, Scionti scava un distacco su De Marco che lo mette abbastanza al sicuro dagli attacchi dell’alfiere di Ala Racing.

Si forma un gruppo da cinque con Marchoise, Malvestiti, Mainetti, Essart e Benedetti. Marchoise esagera alla San Donato e finisce in testacoda, aprendo la strada a Malvestiti che era sicuramente più veloce, ma al quale mancava lo spunto velocissimo per poter superare.

A 10 minuti dalla fine le posizioni sono consolidate, Scionti ha un vantaggio di 3 secondi su De Marco e segna anche il giro veloce: la sua è una vera e propria cavalcata trionfale.

Niente e nessuno può negargli una meritatissima vittoria e un altrettanto meritato titolo.

Sotto il podio è festa grande per il team Costa Ovest che si coccola il suoi campioni, con Giampiero Paparusso vittorioso tra gli “Am”.

Mainetti, pur dovendosi arrendere a Malvestiti, chiudendo quarto mette un sigillo ulteriore sul titolo “Junior”.

Si chiude così una prima stagione in crescendo per Mitjet Italia Racing Series, che è già al lavoro per un 2022 ancora più ricco e spettacolare!