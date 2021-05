Malvestiti e Benedetti davanti nelle prove libere a Monza

Monza (MB), 28 Maggio



Sole ed oltre venti gradi per la prima sessione di prove libere sull'asfalto dell'Autodromo Nazionale Monza per il secondo Round della Mitjet Italia Racing Series 2021.

Una sessione che è servita a molti per ambientarsi sul tracciato velocissimo e caratterizzato da dure staccate, ma che ha portato buona parte del gruppo a segnare tempi già di assoluto valore, scendendo sotto i due minuti e dodici secondi

Un gruppo che vede delle novità, come gli equipaggi "ospiti" della serie gemella francese (la vettura n12 affidata ai due Damiani e la vettura n17 di Egorov), la Mitjet n30 affidata a Calcinati con DC Racing, il duo Gnani e Brioschi con i colori di Costa ovest e la n1 di Giudice, per un plotone sempre più nutrito e combattivo.

Nella prima sessione a segnare il miglior tempo è Benedetti, con un ottimo 2:11.372, seguito a soli 119 millesimi da Damiani. Terzo tempo per Malvestiti, che nella seconda sessione del pomeriggio, quando la temperatura dell'asfalto è arrivata a toccare i 46 gradi e l'aria a sfiorare i 30, ha abbassato ancora il limite con uno 2.11.173, miglior tempo di giornata.

Alle spalle dell'alfiere di The Club troviamo il russo Egorov a poco meno di tre decimi, con Benedetti ad invertire i ruoli col compagno di colori, terzo.

I due fratelli Fossati sono tra quelli che hanno registrato i migliori progressi dal primo round del Mugello, con Tommaso capace di avvicinarsi in modo importante alle posizioni che contano.

Sono in molti che domani potranno dire la loro per aggiudicarsi la partenza al palo! La prima qualifica, per Gara 1, prenderà il via alle 8.30, mentre la seconda sessione, che definirà la griglia di Gara 2, alle 12.40.