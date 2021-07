Al via il weekend di Vallelunga

Due sessioni di prove libere danno il via al weekend di gara sul Piero Taruffi di Vallelunga.

Un clima decisamente fresco per la stagione accoglie i piloti ed i team del Mitjet Italia Racing Series al quarto appuntamento della stagione. Sulla pista di Vallelunga incombe un tempo molto nuvoloso, ma i brevissimi e leggeri scrosci di pioggia non bagnano mai l'asfalto romano.



Si svolgono dunque senza intoppi le due sessioni da 25 minuti di prove libere previste per il venerdì, con i team al lavoro sulle macchine alla ricerca dell'assetto ideale per la qualifica di domani ed i piloti a cercare di capire ogni singolo centimetro della pista per poter ottenere il meglio dai loro mezzi.



A fare meglio di tutti nella sessione della mattina è Povilas Jankavicius, il lituano del team Arctic Energy già protagonista negli ultimi due round. Poco lontano da lui Federico Scionti per i colori di Costa Ovest, a soli 29 millesimi, terzo Essart, che torna nella MIRS dopo la breve apparizione nel primo round al Mugello.



Nella seconda sessione è De Marco, del team Ala Racing, a stabilire il miglior tempo, proprio davanti a Jankavicius, abbassando di un secondo il miglior tempo del mattino. Seguono, nell'ordine, Essart, Malvestiti e Benedetti.



Sfortunato incidente per Cosentino nella prima sessione (nella quale segnava anche il quarto tempo assoluto) che pregiudicava la partecipazione della vettura n4 alla seconda sessione solo due ore dopo.

Grazie all'ottimo lavoro del suo team, Cosentino sarà comunque presente domani, quando si disputeranno le qualifiche: Q1 alle 10.45, per una sessione da 25 minuti, così come per le Q2, al via alle 14.00.



