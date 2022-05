Mini Challenge 2022 svelato a Milano. C'è la nuova categoria EVO

Carica lettore audio

Milano - Nella tarda mattinata di oggi, nello spazio Watt 10 Location che è situata nel quartiere di San Cristoforo sul Naviglio, MINI italia e Promodrive hanno presentato l'edizione 2022 del MINI Challenge Italia, monomarca che vedrà impegnate le MINI Cooper Works in 3 livelli differenti.

Nella sala in cui è stato presentato il campionato 2022 era presente una MINI Cooper Works EVO, ovvero la vettura pensata per la nuova categoria che porta lo stesso nome - EVO, appunto - e che sarà la punta di diamante a livello prestazionale della nuova stagione italiana di MINI.

3 categorie: fa il suo esordio la EVO

Dettaglio della nuova Mini Challenge Evo Photo by: Giacomo Rauli

E' proprio questa la grande novità svelata oggi. Le JCW EVO saranno le vetture più performanti del campionato con i loro 306 cavalli (Circa 500 Nm di coppia). Il primo test con la nuova vettura - fortemente voluta da MINI Italia tanto che sarà disponibile solo per il monomarca italiano - è stato effettuato da Gianni Morbidelli e si stima che, sul medesimo circuito, la EVO sia circa 3"5 più rapida al giro della versione PRO, ossia quella che sino al 2021 aveva rappresentato la vettura di riferimento.

Per ciò che riguarda la piramide delle categorie del MINI Challenge 2022 rimane tutto invariato, con la PRO e la Light che saranno i gradini inferiori alla EVO. Le vetture PRO avranno a loro disposizione 265 cavalli e un cambio sequenziale, aspetto che farà la differenza rispetto alle light con queste che potranno disporre di un cambio manuale e di passaggi di marcia decisamente più lenti.

Un'altra differenza importante tra la PRO e la Light è il peso delle due vetture. La PRO sarà 40 chilogrammi più leggera rispetto alla sorellina, di fatto una MINI JCW praticamente di serie, rivista solo con i doverosi sistemi di sicurezza per poterle far passare l'omologazione.

Il campionato MINI Challenge 2022 potrà disporre ancora una volta del fondamentale supporto di ACI e di Promodrive. ACI permetterà al campionato di seguire spesso il calendario di GT Italiano, correndo nelle medesime piste. Mentre Promodrive si prenderà cura della preparazione delle vetture nei fine settimana di gara.

Calendario e monte premi

Gli interni della nuova Mini Challenge Evo Photo by: Giacomo Rauli

Mini Challenge metterà in palio un monte premi complessivo di 80.000 euro e la possibilità, per chi vincerà le varie categorie, di potersi iscrivere alla classe superiore l'anno successivo così da rendere ulteriormente sostenibile un campionato i cui costi sono già piuttosto contenuti se rapportati ad altri monomarca.

Il MINI Challenge 2022 si disputerà in 6 eventi complessivi, per 12 gare che andranno a delineare i campioni delle tre categorie che si sfideranno da luglio - quando si terrà il primo appuntamento - a ottobre.

A luglio la categoria inizierà la sua stagione sulla pista laziale di Vallelunga, ma nel corso dell'anno l'evento sarà ripetuto in un'altra occasione. Stessa sorte per il Mugello, altra pista dove saranno svolti 2 appuntamenti. I piloti, in queste occasioni, avranno l'opportunità di capire bene se e quanto saranno migliorati tra il primo e il secondo appuntamento dell'anno. Le due gare rimanenti si terranno all'Enzo e Dino Ferrari di Imola e all'Autodromo Nazionale di Monza.

Academy MINI

La nuova Mini Challenge Evo Photo by: Giacomo Rauli

Anche MINI ha la sua academy ed è per tutti i piloti under 25. A seguire i ragazzi è Gianni Morbidelli, un coach d'eccezione che insegna ai ragazzi i segreti per diventare piloti migliori dall'alto della sua esperienza e competenza nel motorsport.

L'obiettivo di MINI è aiutare i propri giovani piloti a ridurre al massimo gli errori e, qualora venissero fatti, anche di evitare di ripeterli. Per prendere parte all'intera stagione fatta di 12 gare, diramate in 6 appuntamenti, il costo è di 37.000 euro.