Ducati svela di voler fare la 8 Ore di Suzuka con piloti di MotoGP

Ducati ha sfiorato il podio alla 8 Ore di Suzuka andata in scena ieri sul tracciato Giapponese, chiudendo al quarto posto con la Panigale V4 R gestita dal team di Yukio Kagayama.

Mai nessuna Casa europea è riuscita nell'impresa di portare a casa il successo nella gara di durata di Suzuka, ma Ducati ha in mente un piano per poter raggiungere questo grande obiettivo che andrebbe ad aggiungersi ai successi straordinari ottenuti tra MotoGP e World Superbike nel corso degli ultimi anni.

"La 8 Ore di Suzuka è una gara speciale", ha dichiarato Paolo Ciabatti, presente alla 8 Ore di Suzuka, ai microfoni di Motorsport.com. "Fa parte dell'EWC, ma la gara in sé si distingue dalle altre. In passato Valentino Rossi e altri piloti di punta di MotoGP sono venuti a Suzuka con il sogno di vincere. Negli ultimi anni questa tendenza si è un po' affievolita, ma la 8 Ore di Suzuka è ancora una gara speciale per le Case motociclistiche".

"Nessun costruttore, a parte quelli Giapponesi, è riuscito a vincere qui. Il nostro sogno è quello di riuscirci, un giorno. Speriamo di essere il primo costruttore al di fuori del Giappone a vincere a Suzuka in futuro".

Ciabatti ha spiegato a grandi linee come potrebbe proseguire il progetto Ducati per dare l'assalto alla 8 Ore di Suzuka. La Casa di Borgo Panigale dovrebbe appoggiarsi alla struttura di Yukio Kagayama per facilitare la logistica, ma anche per prendere confidenza con le gomme Bridgestone, fondamentali per essere competitivi nella gara nipponica.

"Stiamo lavorando con il team di Yukio Kagayama per acquisire esperienza nella 8 Ore e per costruire nuovamente un rapporto con Bridgestone. Il loro supporto è molto importante per la 8 Ore. Il nostro piano futuro è quello di portare moto di serie e piloti di MotoGP per compere con il team di Yukio".

"La logistica dall'Italia è difficile, quindi anche se avremo la stessa squadra di adesso, sfrutteremo la logistica che ha Yukio con il suo team e la renderemo ancora più grande".

Uno dei grandi tasselli che dovrebbe comporre il puzzle di Ducati per la 8 Ore di Suzuka saranno i piloti. Non è un segreto che Francesco Bagnaia voglia provare a parteciparvi. Stesso discorso per Fabio Di Giannantonio. A quel punto, Ducati dovrebbe trovare un terzo pilota per completare la formazione e Ciabatti ha ammesso che guarderà a quelli sotto contratto con il marchio bolognese che corrono in MotoGP e in Superbike.

"Non so se Marc Marquez e Alvaro Bautista vorranno andare, ma mi piacerebbe partecipare con i piloti Ducati di MotoGP", ha proseguito Ciabatti.

"Bagnaia e Di Giannantonio hanno detto di voler partecipare alla 8 Ore di Suzuka, quindi vorrei trovare un pilota motivato di MotoGP o di Superbike come terzo pilota".

"E' troppo presto per dire se sarà l'anno prossimo o nel 2026, ma vorrei a portare a Bologna dati e informazioni varie per poi valutare attentamente i piani futuri".