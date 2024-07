8 Ore di Suzuka | Honda trionfa anche con penalità, Ducati quarta

Nel bel mezzo di una stagione molto difficile per Honda in MotoGP, la formazione HRC ha trionfato nella prestigiosa 8 Ore di Suzuka, l'evento di punta del Mondiale Endurance. A vincere è stato anche Johann Zarco, che soffre nella classe regina con LCR, mentre è salito sul gradino più alto del podio in Giappone con il team ufficiale Honda sulla #30 insieme a Takumi Takahashi, che è diventato il vincitore record dell'evento (6 vittorie nella 8 Ore di Suzuka), e Teppei Nagoe.

Non è bastata una penalità di 40 secondi per pit stop irregolare a fermare la Honda, che ha vinto con quasi 8 secondi di vantaggio su Yamaha, seconda classificata. Gara combattutissima, con ben 5 marchi nelle prime 5 posizioni, mentre a monopolizzare il podio sono stati i marchi giapponesi.

La BMW #37 è stata in testa fin dall'inizio, ma è presto scivolata in fondo alla classifica. La Yamaha #1 ha preso il comando alla fine del primo giro e, qualche giro dopo, Ryo Mizuno ha piazzato la Ducati #2 al primo posto, al debutto della casa italiana nell'evento. Niccolò Canepa ha riportato in testa la Yamaha e all'11° giro è stato superato da Takahashi sulla Honda numero 30.

Con il passare degli stint, la Honda ha aumentato gradualmente il suo vantaggio sulla Yamaha, che si è stabilizzato a circa quaranta secondi dopo tre ore di gara. La Ducati, invece, ha perso tempo durante i pit stop.

Johann Zarco Photo de: Kusudo Aki

La Honda di testa ha controllato la maggior parte della gara e aveva un vantaggio di circa cinquanta secondi prima dell'ultima sosta... Che le è quasi costata cara. Un meccanico ha abbassato il cavalletto troppo presto e la squadra è stata penalizzata di 40 secondi (come previsto dal regolamento in caso di stop and go di 10 secondi applicato dopo il traguardo), consentendo alla Honda di mantenere il primo posto, con 7"860. Yamaha 1 e Suzuki #12 hanno completato il podio provvisorio, davanti alla Ducati #2.

La gara di quest'anno si è svolta con un caldo soffocante, con temperature di 35°C, e la regione è stata messa in allerta per l'ondata di calore. Il team Webike Trickstar Kawasaki ha sofferto particolarmente domenica: uno dei suoi piloti, Grégory Leblanc, si è rotto il femore in una caduta durante il riscaldamento e uno degli altri due, Román Ramos, ha avuto un collasso dopo un periodo di caldo. Per un po', Christian Gamarino è stato l'unico abbastanza in forma per correre.

Questo successo fa di Zarco il primo francese a vincere l'evento dopo Dominique Sarron e Alex Vieira nel 1989. Si unisce ad altri piloti che hanno vinto la 8 Ore di Suzuka mentre correvano in MotoGP, come Pol Espargaró, l'ultimo a farlo nel 2017, e soprattutto Valentino Rossi, che vinse nel 2001 con Colin Edwards. L'ultimo pilota della classe regina a partecipare a questa gara è stato Takaaki Nakagami nel 2018, che si è classificato secondo.

La presenza di piloti della MotoGP potrebbe essere estesa l'anno prossimo, poiché Paolo Ciabatti, che non gestisce più il programma d'élite del marchio ma mantiene il controllo delle categorie, ha manifestato la volontà di portare a Suzuka piloti ufficiali in futuro.