24 Ore di Le Mans Moto a porte chiuse anche nel 2021

Come per l'edizione 2020, la 24 Ore di Le Mans riservata alle moto, in programma il 17 e 18 aprile sul circuito Bugatti, si disputerà senza la presenza di spettatori.

L'organizzatore Automobile Club de l'Ouest, la FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo) e il promotore del FIM EWC, Eurosport Events, hanno preso questa difficile decisione per garantire che tutte e cinque le gare del calendario 2021 siano confermate, e per sostenere le squadre che competono nel Campionato del Mondo FIM Endurance.

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest, ha detto: "Purtroppo, dovremo organizzare la 24 Ore Moto a porte chiuse per il secondo anno consecutivo. In primo luogo, il mio pensiero va agli appassionati della gara che perderanno di nuovo l'esperienza a bordo pista".

"Nonostante l'assenza di spettatori, la gara andrà avanti per il bene dei concorrenti e dei loro sponsor. Ci auguriamo sinceramente che saremo di nuovo in grado di condividere questi grandi momenti di sport insieme molto presto".

Jorge Viegas, Presidente della FIM, ha aggiunto: "Nonostante un secondo anno senza spettatori, sono sicuro che l'edizione 2021 della 24 Ore Moto sarà mozzafiato. Vorrei ringraziare l'ACO, la FFM e Eurosport Events per i loro sforzi per offrire ancora una volta uno spettacolo fantastico sulle piattaforme TV e digitali ai numerosi spettatori".

Sébastien Poirier, Presidente della FFM (Federazione Motociclistica Francese), ha proseguito: "È ovviamente straziante dover mettere in scena la 24 Ore Motos ancora una volta a porte chiuse e privare i molti fan di un evento che è una mecca per la comunità dei motociclisti. Per ragioni organizzative, la decisione doveva essere presa ora dall'ACO ed è una decisione che condividiamo".

"Voglio rendere omaggio al lavoro svolto dall'ACO, dal promotore Eurosport Events e dalla FIM per garantire che la gara non sia scomparsa del tutto dal calendario. Come molti fan, seguiremo e condivideremo la nostra passione per la gara sui vari media televisivi e digitali".

François Ribeiro, responsabile di Eurosport Events, ha concluso: "È stato doloroso prendere la decisione di correre a porte chiuse insieme all'ACO, ma l'abbiamo presa rapidamente per il bene del campionato e delle squadre. L'ACO è stata la prima ad organizzare una gara a porte chiuse nel 2020 ed abbiamo deciso che era meglio mantenere la data di aprile per la 24 Ore Moto per non disturbare il resto del calendario, che si terrà anch'esso a porte chiuse se la situazione COVID-19 lo richiederà".