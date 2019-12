Prado sfortunato: femore fratturato in allenamento

Dopo aver vinto il Mondiale MX2 ed aver difeso i colori della Spagna al Motocross delle Nazioni, Jorge Prado si stava già preparando per la stagione 2020, quella del suo debutto in MXGP.

Tuttavia, questo giovedì, allenandosi insieme al compagno di squadra Tony Cairoli sul circuito di Malagrotta (vicino a Roma), il giovane spagnolo è stato vittima di una caduta nella quale ha rimediato una frattura al femore, per la quale è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

La KTM ha rivelato che Prado ha perso il controllo della moto proprio in prossimità di un salto. Immediatamente dopo l'incidente, è stato trasferito in un ospedale della capitale, dove è stato operato dal dottor Massimilian Nannerini, che ha inserito un perno nel femore.

Al momento Prado è ancora ricoverato, ma dovrebbe lasciare l'ospedale nella giornata di domenica se non ci saranno complicazioni. Successivamente, l'obiettivo è cominciare la riabilitazione per debuttare in MXGP il primo possibile.

Claudio De Carli, direttore del Red Bull KTM Factory Racing ha dichiarato: "Questa è una brutta notizia e ci dispiace molto per Jorge. Le cose erano andate bene e mancavano solo due giri alla fine della sessione di allenamento".

"Stava piovendo e Jorge non ha avuto presa sulla moto prima di affrontare un salto, il suo piede è scivolato dalla pedana ed è caduto proprio sul salto".

"E' stato operato giovedì sera da un dottore che conosciamo e di cui ci fidicamo. Ora dobbiamo aspettare qualche giorno per vedere che sia tutto a posto prima che possa lasciare l'ospedale".

"E' una battuta d'arresto per la nostra preparazione, ma l'importante è che Jorge guarisca bene e poi si possa concentrare sulla sua prima stagione in MXGP".

Il Mondiale MXGP 2020 scatterà l'1 marzo in Gran Bretagna e la speranza di Prado è di poter essere presente già in quell'occasione.