MXGP | Seewer guida la doppietta Yamaha a Loket

Le due settimane di pausa sembrano essere servite parecchio a Jeremy Seewer, che nel ritorno in pista della MXGP è tornato ad assaporare il gradino più alto del podio, provando a tenere aperta ancora una piccola fiammella di speranza iridata, anche se davvero sottile.

Dopo aver brillato nelle qualifiche, lo svizzero della Yamaha si è imposto in Gara 1 a Loket, centrando poi un secondo posto nella frazione conclusiva che gli ha permesso di portarsi a casa il Gran Premio di Repubblica Ceca.

La Yamaha ha dominato la scena, perchè la piazza d'onore se l'è presa un Maxime Renaux al rientro dall'infortunio. Il campione del mondo uscente della MX2 si è ripresentato in grande forma, riuscendo a cogliere il successo in Gara 2 e confermando ancora una volta che sarà uno di quelli da tenere d'occhio l'anno prossimo.

Non lo abbiamo ancora citato ma, visto il suo ampissimo margine in classifica, Tim Gajser si è potuto accontentare di stare lontano dai guai sul tracciato ceco. Il pilota della Honda ha comunque completato il podio e vede il titolo sempre più vicino con ben 125 punti di margine quando all'appello mancano solo sei appuntamenti.

Non è stata invece una domenica particolarmente brillante quella della GasGas, con l'uomo di punta Jorge Prado che non è riuscito a fare meglio del quinto posto finale, posizione che ha occupato in entrambe le manche, chiudendo sempre alle spalle di Glenn Coldenhoff, che quindi ha piazzato una terza Yamaha nella top 4.

Top 10 invece per l'italiano Mattia Guadagnini, pure lui in sella ad una GasGas, che è transitato sotto alla bandiera a scacchi in ottava ed in 11° posizione, chiudendo quindi nono nella classifica assoluta del weekend. Anche per lui comunque è tutta esperienza in vista della prossima stagione.

MX2: Geerts si prende Loket e Tabella Rossa

Se nella MXGP il titolo sembra aver preso ampiamente la strada che porta a Gajser, nella MX2 possiamo continuare ad aspettarci una lotta senza esclusione di colpi tra Jago Geerts e Tom Vialle fino all'ultimo metro di una stagione.

Anche a Loket la Tabella Rossa ha cambiato proprietario, tornando sulla Yamaha del pilota belga, che in un colpo solo si è preso la vittoria in Gara 2 e quella nel Gran Premio, favorita anche dal terzo posto che era stato capace di portarsi a casa nella frazione inaugurale.

Dopo aver commesso un errore dopo circa 10 minuti, il rivale della KTM ha provato a resistere fino alla fine, presentandosi sul traguardo con un paio di secondi di ritardo, ma il patatrac lo aveva già combinato in Gara 1, non riuscendo a fare meglio del decimo posto. Nella classifica finale del GP si è ritrovato quindi addirittura quinto, subendo ancora il sorpasso di Geerts per appena 8 lunghezze.

Ad approfittare dell'errore del pilota transalpino sono stati Thibault Benistant e Simon Laengenfelder, che sono andati a completare il podio. Molto buona la prova del francese della Yamaha, che si è imposto in Gara 1 e poi ha sfoderato una bella rimonta fino al quarto posto nella seconda manche. Il tedesco della GasGas invece ha chiuso con un terzo ed un secondo posto.

La manche di qualifica aveva illuso che potesse essere un grande weekend anche per Andrea Adamo, sabato secondo dietro a Benistant. Complice anche un incidente nella seconda frazione, alla fine però non è andato oltre ad un nono e ad un decimo posto. Stesso piazzamento che ha occupato nella classifica finale del GP.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), 35:32.284; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:07.283; 3. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:14.721; 4. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:17.730; 5. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:19.496; 6. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:28.327; 7. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:30.901; 8. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:33.576; 9. Ben Watson (GBR, Kawasaki), +0:34.684; 10. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:36.406.

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 35:34.878; 2. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:03.257; 3. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:11.975; 4. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:23.177; 5. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:29.285; 6. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:33.632; 7. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:35.697; 8. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:36.955; 9. Valentin Guillod (SUI, Yamaha), +0:44.873; 10. Jed Beaton (AUS, Kawasaki), +0:48.247.

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 47 points; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 45 p.; 3. Tim Gajser (SLO, HON), 42 p.; 4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 36 p.; 5. Jorge Prado (ESP, GAS), 32 p.; 6. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 29 p.; 7. Mitchell Evans (AUS, HON), 29 p.; 8. Brian Bogers (NED, HUS), 24 p.; 9. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 23 p.; 10. Valentin Guillod (SUI, YAM), 20 p.

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 577 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 452 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 442 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 410 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 399 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 342 p.; 7. Pauls Jonass (LAT, HUS), 287 p.; 8. Brian Bogers (NED, HUS), 287 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 268 p.; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 239 p.

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 584 points; 2. Yamaha, 571 p.; 3. GASGAS, 471 p.; 4. Husqvarna, 406 p.; 5. Kawasaki, 289 p.; 6. KTM, 239 p.; 7. Beta, 239 p.; 8. Fantic, 31 p.; 9. Suzuki, 10 p.

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), 33:51.558; 2. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:05.407; 3. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:21.636; 4. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:25.956; 5. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:29.163; 6. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:30.290; 7. Liam Everts (BEL, KTM), +0:30.884; 8. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:31.679; 9. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:48.509; 10. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:50.857;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 35:31.638; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:02.059; 3. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:31.955; 4. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:40.002; 5. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:44.513; 6. Jan Pancar (SLO, KTM), +1:07.122; 7. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +1:12.212; 8. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +1:16.009; 9. Liam Everts (BEL, KTM), +1:19.141; 10. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +1:25.350;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 45 points; 2. Thibault Benistant (FRA, YAM), 43 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 42 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 34 p.; 5. Tom Vialle (FRA, KTM), 33 p.; 6. Kay de Wolf (NED, HUS), 29 p.; 7. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 26 p.; 8. Liam Everts (BEL, KTM), 26 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 25 p.; 10.

Andrea Adamo (ITA, GAS), 23 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 543 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 535 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 437 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 390 p.; 5. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 358 p.; 6. Thibault Benistant (FRA, YAM), 347 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, GAS), 337 p.; 8. Stephen Rubini (FRA, HON), 302 p.; 9. Kay de Wolf (NED, HUS), 273 p.; 10. Isak Gifting (SWE, KTM), 255 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 584 points; 2. KTM, 572 p.; 3. GASGAS, 489 p.; 4. Kawasaki, 453 p.; 5. Honda, 351 p.; 6. Husqvarna, 309 p.; 7. Suzuki, 4 p.;