MXGP: salta il Cross delle Nazioni nel 2020

Gli organizzatori dell’MXGP sono stati costretti a rivedere il calendario del 2020 per l’ennesima volta. La pandemia del Covid-19 sta condizionando pesantemente il motorsport, ma il motocross in particolare, dato che dall’inizio di marzo ancora non è tornato a correre. Anche se la ripartenza è programmata per la prossima settimana (9 agosto) in Lettonia, Infront Moto Racinf ha annunciato ieri sera che il Motorcross delle Nazioni, previsto dal 25 al 27 settembre, verrà cancellato.

Il tradizionale evento di fine stagione riunisce i migliori piloti del motocross internazionale, che corrono in rappresentanza dei propri paesi in team di tre. Lo scenario iniziale ad Erneé (Francia), è stato cambiato e la soluzione di racchiudere in un fine settimana un Gran Premio e questo evento non è andata in porto.

L’organizzatore del Mondiale ha dichiarato: “Nonostante gli sforzi dell'organizzatore locale (Steve Dixon) e di Infront Moto Racing, non c'è stata altra scelta se non quella di cancellare l'edizione 2020 del Motocross delle Nazioni a causa della pandemia COVID-19. Inoltre, abbiamo ricevuto informazioni da quasi tutte le squadre non europee che di solito vengono all'evento che, a causa delle restrizioni di viaggio e del protocollo, non sarebbero in grado di partecipare quest’anno”.

L'MXGP ha anche sostituito il Gran Premio di Winchester con il quinto evento italiano che si terrà nel 2020 - l'MXGP di Città di Mantova - il che significa che il circuito mantovano ripeterà l'evento in due settimane consecutive.

Gli appuntamenti rinviati in Russia e Portogallo sono ancora nell'aria e gli organizzatori stanno lavorando per trovare spazio per loro, quindi il Campionato del Mondo potrebbe avere fino a 18 eventi.

Ecco il calendario del Mondiale Motocross 2020: