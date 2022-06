MXGP | Renaux firma la sua prima doppietta in Spagna

Carica lettore audio

Tutti si aspettavano il padrone di casa Jorge Prado, invece a brillare ad Arroyomolinos, nel Gran Premio di Spagna di MXGP, è il campione del mondo MX2 in carica, Maxime Renaux, firmando la sua prima doppietta nella classe regina ed andando così a ridurre il distacco in classifica nei confronti di un Tim Gajser meno brillante del solito.

Il francese della Yamaha ha vissuto una domenica praticamente perfetta, riuscendo ad andare in fuga solitaria in entrambe le manche. Se nella prima il leader iridato, caduto nelle qualifiche di sabato, era riuscito a limitare i danni chiudendo proprio alle sue spalle, in gara 2 non è andato oltre al sesto posto, chiudendo il weekend ai piedi del podio. In questo modo, lo sloveno della Honda ha permesso a Renaux di ridurre a 66 punti il gap in classifica.

Come detto, l'uomo più atteso era Prado, ma il pilota della GasGas ha commesso troppi errori. Se nella prima frazione era almeno riuscito a piazzarsi terzo, nella seconda ha addirittura mancato la top 10. Lo score del weekend per lui è stato quindi di appena 30 punti, buoni solo per il quinto posto e per veder aumentare a 112 lunghezze il distacco nei confronti di Gajser.

Sul podio con Renaux sono invece saliti i due olandesi Gleen Coldenhoff e Brian Bogers, nello stesso ordine in cui si sono presentati sul traguardo di Gara 2, quindi con il portacolori della Yamaha davanti a quello dell'Husqvarna. Buona anche la prova di Mattia Guadagnini, che alla seconda esperienza nella top class si è portato a casa un ottavo ed un quinto posto con la sua GasGas, chiudendo il GP sesto.

MX2: Geerts sbaglia e Vialle ne approfitta

Suona la Marsigliese anche sul gradino più alto del podio della MX2, con Tom Vialle che in un colpo solo si è preso doppietta e Tabella Rossa, favorito proprio dagli errori del grande rivale Jago Geerts, che ha gettato al vento l'occasione per provare addirittura ad allungare nella classifica iridata.

Il pilota della Yamaha, infatti, è caduto in entrambe le manche quando era al comando. Un vero e proprio disastro nella prima, nella quale alla fine non è andato oltre al nono posto. Nella seconda invece è riuscito a limitare i danni, chiudendo secondo. Questi risultati però gli sono valsi solamente il gradino più basso del podio, ma soprattutto hanno permesso a Vialle di scavalcarlo di 10 lunghezze nel Mondiale.

Tra i due contendenti al titolo si è infilato quindi Simon Langenfelder, che con un secondo ed un terzo posto ha conquistato 42 punti con la sua GasGas. Buona però anche la domenica del figlio d'arte Liam Everts, rimasto fuori dal podio per appena un punto con sesto ed un quarto posto. Un settimo ed un sesto posto sono valsi invece la settima piazza nel GP ad Andrea Adamo. Buona però anche la prestazione di Andrea Bonacorsi, ottavo in gara 1 con la sua Yamaha.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 34:36.213; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:03.516; 3. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:08.922; 4. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:11.735; 5. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:14.871; 6. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:17.983; 7. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:25.326; 8. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:32.390; 9. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:40.127; 10. Valentin Guillod (SUI, Yamaha), +0:46.691;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 34:39.757; 2. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:03.196; 3. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:06.772; 4. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:12.229; 5. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:13.918; 6. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:15.944; 7. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:25.423; 8. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:28.688; 9. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:30.886; 10. Valentin Guillod (SUI, Yamaha), +0:33.478;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Maxime Renaux (FRA, YAM), 50 points; 2. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 38 p.; 3. Brian Bogers (NED, HUS), 38 p.; 4. Tim Gajser (SLO, HON), 37 p.; 5. Jorge Prado (ESP, GAS), 30 p.; 6. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 29 p.; 7. Ruben Fernandez (ESP, HON), 29 p.; 8. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 28 p.; 9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 24 p.; 10. Alberto Forato (ITA, GAS), 23 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 404 points; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 338 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 292 p.; 4. Jorge Prado (ESP, GAS), 290 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 272 p.; 6. Brian Bogers (NED, HUS), 243 p.; 7. Ruben Fernandez (ESP, HON), 242 p.; 8. Pauls Jonass (LAT, HUS), 196 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 194 p.; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 189 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 409 points; 2. Yamaha, 393 p.; 3. GASGAS, 318 p.; 4. Husqvarna, 300 p.; 5. Beta, 189 p.; 6. Kawasaki, 173 p.; 7. KTM, 169 p.; 8. Suzuki, 10 p.; 9. Fantic, 5 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 35:50.123; 2. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:14.280; 3. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:17.620; 4. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:24.812; 5. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:28.915; 6. Liam Everts (BEL, KTM), +0:40.371; 7. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:45.282; 8. Andrea Bonacorsi (ITA, Yamaha), +0:54.675; 9. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:55.292; 10. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +1:03.585;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 35:10.641; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:10.923; 3. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:18.624; 4. Liam Everts (BEL, KTM), +0:21.288; 5. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:23.544; 6. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:29.089; 7. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:31.328; 8. Jan Pancar (SLO, KTM), +0:32.096; 9. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:47.351; 10. Guillem Farres (ESP, KTM), +0:53.364;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 50 points; 2. Simon Längenfelder (GER, GAS), 42 p.; 3. Jago Geerts (BEL, YAM), 34 p.; 4. Liam Everts (BEL, KTM), 33 p.; 5. Stephen Rubini (FRA, HON), 32 p.; 6. Thibault Benistant (FRA, YAM), 30 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, GAS), 29 p.; 8. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 27 p.; 9. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 26 p.; 10. Jan Pancar (SLO, KTM), 22 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 382 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 372 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 287 p.; 4. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 266 p.; 5. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 259 p.; 6. Andrea Adamo (ITA, GAS), 227 p.; 7. Kay de Wolf (NED, HUS), 211 p.; 8. Isak Gifting (SWE, KTM), 210 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 207 p.; 10. Thibault Benistant (FRA, YAM), 183 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. KTM, 402 points; 2. Yamaha, 398 p.; 3. GASGAS, 337 p.; 4. Kawasaki, 315 p.; 5. Honda, 247 p.; 6. Husqvarna, 232 p.;