MXGP | Herlings domina a Mantova ed è campione. Cairoli, che emozione

La MXGP ha dovuto attendere l'ultima manche di una strepitosa stagione per conoscere il nome del suo campione, con il Gran Premio Città di Mantova che è stato decisamente all'altezza delle aspettative. Alla fine ad imporsi è stato il grande favorito, l'olandese Jeffrey Herlings, che ha conquistato il suo quinto titolo iridato, il secondo nella classe regina.

Il pilota della KTM è stato il dominatore di questa ultima tappa, che insolitamente si è svolta di mercoledì, anche se ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per prendersi la corona, nonostante una bellissima doppietta. Dopo la prima manche, infatti, lui ed il rivale Romain Febvre si ritrovavano appaiati a quota 683 punti.

Al via è stato Jorge Prado il più lesto, ma lo spagnolo si è fatto ben presto da parte, cedendo il comando proprio ad Herlings, ma anche la seconda posizione al francese della Kawasaki. Jeffrey comunque non si è fatto intimidire e sotto alla bandiera a scacchi è andato a firmare l'aggancio che reso Gara 2 una vera battaglia per la gloria: il migliore dei due sarebbe stato anche il campione.

Il copione della manche decisiva è stato molto simile: ancora una volta, Prado si è preso il comando al via, ma questa volta Febvre e Herlings erano in ordine invertito alle sue spalle. Cosa che non ha creato troppi problemi all'olandese, che nel corso del secondo giro si è sbarazzato di entrambi. E questa volta è stato bravissimo ad indurre all'errore l'avversario, che è caduto nel tentativo di reggere il suo ritmo infernale.

A questo punto il titolo era già nelle sue mani, quindi avrebbe anche potuto arrendersi al ritorno di un arrembante Tim Gajser, ma Herlings ci ha abituati ad essere uno che non fa sconti, quindi ha continuato a spingere ed in un colpo solo è andato a prendersi la manche, il GP, ma soprattutto la tabella rossa di campione del mondo.

A Febvre va comunque il merito di averci creduto fino alla fine, nonostante fosse quasi considerato un corpo estraneo alla battaglia che tutti si attendevano tra Herlings e Gajser. Il francese ha chiuso terzo in Gara 2, quindi ha mancato il titolo per appena 5 miseri punti. 20 invece quelli pagati alla fine da Gajser, secondo nella classifica finale del GP, ma partito già con poche speranze dopo il disastro combinato domenica scorsa in Gara 1.

Ma veniamo ora a quello che era l'altro grande protagonista atteso, ovvero Tony Cairoli. Dopo il podio di domenica, il Tonino Nazionale non è riuscito a regalarsi un grande addio al mondo di cui è stato il padrone per almeno una decade. In Gara 1 purtroppo è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Jeremy Seewer, dal quale la sua Yamaha è uscita con la leva del cambio rotta. Anche in Gara 2 poi non è andato oltre al decimo posto.

Il vero momento toccante della giornata però è arrivato dopo la corsa, quando il siciliano è salito sul podio avvolto in una bandiera tricolore per salutare quella che è stata la sua "famiglia" per tanti anni. Senza di lui probabilmente la MXGP non sarà più la stessa, anche se a giudicare dalla grande battaglia a cui abbiamo assistito quest'anno sembra averla lasciata davvero in buone mani.

Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Niek Fotografie