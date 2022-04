MXGP | Gajser piazza un'altra doppietta in Trentino Il pilota della Honda sembra davvero non avere avversari con le assenze di Herlings e Febvre e con la doppietta di Pietramurata si porta a +33 su Prado. Cambio della guardia invece nella MXGP, con Vialle che approfitta di uno zero di Geerts per portarsi in vetta.

Di: Matteo Nugnes Carica lettore audio Tim Gajser continua a fare la voce grossa nel Mondiale MXGP, approfittando delle assenze dei rivali più accreditati, Jeffrey Herlings e Romain Febvre, ancora out per infortunio. Dopo aver concesso a Jorge Prado di interrompere la sua striscia di successi in Portogallo, il pilota della Honda ha ristabilito le gerarchie nel Gran Premio del Trentino, sbaragliando la concorrenza con una doppietta sul circuito di Pietramurata. Nella prima manche lo sloveno si è subito messo nella scia di Glenn Coldenhoff, che era stato il più lesto ad uscire dal cancelletto di partenza. Dopo aver cotto a puntino l'olandese della Yamaha, lo ha poi infilato nella seconda parte di gara, presentandosi sotto alla bandiera a scacchi davanti a lui ed alla GasGas di Jorge Prado. Gara 2 è stata addirittura più facile per Gajser, perché Prado si è dovuto arrendere quando ha spento la sua moto, mentre Coldenhoff è caduto quasi subito. Il quattro volte campione del mondo si è quindi ritrovato in testa solitario, con un buon margine da amministrare su Maxime Renaux, che si è preso la piazza d'onore sia nella frazione che sul podio, confermandosi un rookie da tenere d'occhio. Dopo aver stallato, Prado è ripartito ed ha rimontato fino al quarto posto, risultato che gli ha permesso di portarsi a casa il gradino più basso del podio, avendo la meglio su Jeremy Seewer, che invece ha ottenuto un quinto ed un terzo posto sul tracciato trentino. Nella classifica iridata, ora Gajser ha portato a 33 lunghezze il suo margine nei confronti di Prado, con Renaux che ora pare già abbastanza lontano, visto che sono 52 per lui le lunghezze da recuperare. MX2: Vialle fa doppietta e diventa leader La MX2 ha invece regalato uno scossone alla classifica, con Tom Vialle che ha ritrovato una leadership che gli mancava addirittura dal round inaugurale della passata stagione. Il francese della KTM ha firmato una bella doppietta e in questo modo è riuscito a sopravanzare di 14 lunghezze Jago Geerts. Il rivale della Yamaha era riuscito a limitare i danni in Gara 1, chiudendo terzo, ma poi nella seconda frazione è stato vittima di una caduta che gli è costata un pesante zero e la leadership della classifica iridata. Con il belga fuori dai giochi, a giocarsi il podio sono stati Kay de Wolf e Mikkel Haarup. Entrambi hanno chiuso il weekend con un secondo ed un sesto posto, ma ad avere la meglio è stato l'olandese dell'Husqvarna, perché ha centrato la piazza d'onore nella seconda manche. Piccoli segnali di ripresa da parte di Mattia Guadagnini, che con la sua GasGas ha chiuso al quinto posto, brillando soprattutto nella seconda manche, nella quale si è piazzato quarto. Peccato invece per Andrea Adamo, che si è dovuto ritirare in Gara 2 dopo aver a sua volta sfiorato la zona podio nella prima manche. Classifica MXGP MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 34:25.634; 2. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:03.684; 3. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:06.765; 4. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:18.420; 5. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:20.781; 6. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:22.039; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:22.756; 8. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:24.648; 9. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:27.857; 10. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:38.700; MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 34:35.096; 2. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:05.170; 3. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:06.048; 4. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:07.175; 5. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:08.067; 6. Ben Watson (GBR, Kawasaki), +0:14.250; 7. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:20.940; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:27.492; 9. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:32.925; 10. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:36.727; MXGP – GP Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 50 points; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 40 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 38 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 36 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 32 p.; 6. Brian Bogers (NED, HUS), 29 p.; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 27 p.; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON), 24 p.; 9. Mitchell Evans (AUS, HON), 23 p.; 10. Jordi Tixier (FRA, KTM), 20 p.; MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 236 points; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 203 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 184 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 160 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 141 p.; 6. Brian Bogers (NED, HUS), 126 p.; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 126 p.; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON), 125 p.; 9. Alberto Forato (ITA, GAS), 94 p.; 10. Jed Beaton (AUS, KAW), 82 p.; MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 236 points; 2. Yamaha, 213 p.; 3. GASGAS, 203 p.; 4. Husqvarna, 157 p.; 5. Beta, 126 p.; 6. KTM, 120 p.; 7. Kawasaki, 107 p.; 8. Suzuki, 10 p.; 9. Fantic, 3 p.; Classifiche MX2 MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 34:48.891; 2. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:03.039; 3. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:14.088; 4. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:21.286; 5. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:25.211; 6. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:26.560; 7. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:27.995; 8. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:33.470; 9. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:36.048; 10. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:39.348; MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 35:04.840; 2. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:04.237; 3. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:11.713; 4. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:13.537; 5. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:15.172; 6. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:26.172; 7. Rick Elzinga (NED, Yamaha), +0:27.820; 8. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:34.234; 9. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:36.037; 10. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:44.064; MX2 – GP Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 50 points; 2. Kay de Wolf (NED, HUS), 37 p.; 3. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 37 p.; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 36 p.; 5. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 32 p.; 6. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 25 p.; 7. Rick Elzinga (NED, YAM), 24 p.; 8. Isak Gifting (SWE, KTM), 24 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 24 p.; 10. Simon Längenfelder (GER, GAS), 24 p.; MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 208 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 194 p.; 3. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 169 p.; 4. Simon Längenfelder (GER, GAS), 154 p.; 5. Kay de Wolf (NED, HUS), 150 p.; 6. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 138 p.; 7. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 136 p.; 8. Andrea Adamo (ITA, GAS), 133 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 116 p.; 10. Isak Gifting (SWE, KTM), 111 p.; MX2 - Manufacturers Classification: 1. KTM, 224 points; 2. Yamaha, 216 p.; 3. Articolo precedente MXGP | Prado ferma la striscia di Gajser in Portogallo