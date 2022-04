MXGP | Gajser inarrestabile anche in Lettonia: ancora doppietta

Carica lettore audio

Senza Jeffrey Herlings e Romain Febvre sembra davvero tutto troppo facile per Tim Gajser. Anche a Kegums, sullo storico tracciato sabbioso della Lettonia, il pilota della Honda ha sfoderato una preziosa doppietta, che sembra indirizzare sempre di più la stagione 2022 verso il suo quinto titolo iridato, il quarto in classe MXGP.

Ancora una volta, lo sloveno ha giocato un po' al gatto col topo con i suoi avversari, lasciandoli comandare all'inizio per studiarli e valutare il momento migliore per sferrare il suo attacco. Una strategia che continua a dare i suoi dividendi e lo sanno bene Jorge Prado e Pauls Jonass, che ne hanno fatto le spese domenica.

In gara 1 è stato lo spagnolo della GasGas a provarci, risultando come di consueto un fulmine all'apertura del cancelletto di partenza, seguito da Jonass e da Gajser. Il leader del Mondiale ha atteso fino a 6 minuti dalla fine per attaccare e superare il lettone dell'Husqvarna. Ne mancavano solo quattro invece quando si è infilato su Prado.

Lo spagnolo però non si è arreso e ci ha voluto provare fino alla fine, rovinando però tutto proprio al penultimo salto, quando è arrivato al contatto con il rivale della Honda, cadendo e scivolando addirittura in 12° posizione. Gajser quindi è transitato sul traguardo davanti a Jonass e all'altra Honda di Ruben Fernandez, che ha preceduto un ottimo Alberto Forato, che ha sfiorato il podio con la GasGas.

Nella seconda manche è stato l'idolo locale Jonass a provare a sorprendere Gajser, che nelle prime fasi si era accodato anche al compagno di squadra Fernandez. Questa volta però Tim ci ha messo anche meno a rompere gli indugi, portandosi al comando verso metà gara e amministrando poi fino alla bandiera a scacchi, precedendo Jonass, che quindi ha chiuso secondo anche nella classifica del GP, e Glenn Coldenhoff, che però non ha potuto insidiare il podio di Fernandez.

Un'altra gara sfortunata invece per Prado, caduto nelle prime battute e alla fine quindi solo 13° al traguardo. Per lui ora il gap nel Mondiale inizia a farsi di 66 punti e con un Gajser in questo stato di forma non sarà facile colmarlo. Restando in casa GasGas, Forato invece ha ottenuto un altro nono posto, che quindi gli ha permesso di chiudere il GP al sesto posto, distanziato di appena 8 punti dal podio.

MX2: Vialle e Geerts ora dividono la vetta

Diventa accesissima invece la lotta nella classe MX2, nella quale ora Jago Geerts e Tom Vialle sono appaiati in cima alla classifica iridata, con il pilota della Yamaha che è riuscito a riscattarsi sulla sabbia di Kegums firmando una bellissima doppietta, mentre il rivale della KTM ha pagato qualche errorino di troppo.

In particolare nelle prime fasi di Gara 1, quando una caduta lo ha fatto precipitare in classifica, impedendogli di fare meglio del quinto posto finale. Nella seconda invece ha disputato una corsa più regolare, battagliando a lungo con Kay De Wolf, che alla fine ha avuto la meglio nei suoi confronti nella lotta per la seconda posizione, relagandolo al terzo posto anche sul podio di giornata.

A separare i due rivali nella corsa al titolo sul podio è stato Kevin Horgmo, che con la sua Kawasaki si è portato a casa un secondo ed un quarto posto. Per quanto riguarda i piloti italiani, bisogna registrare il sesto posto di Andrea Adamo nella prima frazione ed il quinto di Mattia Guadagnini nella seconda. Risultati che gli hanno permesso di chiudere il weekend ai margini della top 10.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 35:04.928; 2. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:04.327; 3. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:06.506; 4. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:10.820; 5. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:13.984; 6. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:16.967; 7. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:18.623; 8. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:26.359; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:33.651; 10. Henry Jacobi (GER, Honda), +0:35.938;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 36:22.500; 2. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:05.744; 3. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:11.680; 4. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:11.769; 5. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:16.016; 6. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:18.485; 7. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:35.200; 8. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:47.049; 9. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:50.160; 10. Ben Watson (GBR, Kawasaki), +0:51.649;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 50 points; 2. Pauls Jonass (LAT, HUS), 44 p.; 3. Ruben Fernandez (ESP, HON), 38 p.; 4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 36 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 31 p.; 6. Alberto Forato (ITA, GAS), 30 p.; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 28 p.; 8. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 27 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 21 p.; 10. Ben Watson (GBR, KAW), 19 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 286 points; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 220 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 215 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 187 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 177 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 163 p.; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 154 p.; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 140 p.; 9. Alberto Forato (ITA, GAS), 124 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, HUS), 120 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 286 points; 2. Yamaha, 249 p.; 3. GASGAS, 233 p.; 4. Husqvarna, 201 p.; 5. Beta, 140 p.; 6. KTM, 136 p.; 7. Kawasaki, 126 p.; 8. Suzuki, 10 p.; 9. Fantic, 3 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 35:17.343; 2. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:05.084; 3. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:11.784; 4. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:18.674; 5. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:46.816; 6. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:55.892; 7. Rick Elzinga (NED, Yamaha), +0:57.839; 8. Hakon Fredriksen (NOR, Honda), +0:58.242; 9. Liam Everts (BEL, KTM), +1:10.128; 10. Isak Gifting (SWE, KTM), +1:13.463;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 34:21.127; 2. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:03.810; 3. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:05.519; 4. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:20.643; 5. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:22.539; 6. Conrad Mewse (GBR, KTM), +0:30.407; 7. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:36.247; 8. Hakon Fredriksen (NOR, Honda), +0:47.541; 9. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:50.399; 10. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:52.480;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 50 points; 2. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 40 p.; 3. Tom Vialle (FRA, KTM), 36 p.; 4. Kay de Wolf (NED, HUS), 31 p.; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 31 p.; 6. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 27 p.; 7. Hakon Fredriksen (NOR, HON), 26 p.; 8. Isak Gifting (SWE, KTM), 25 p.; 9. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 23 p.; 10. Andrea Adamo (ITA, GAS), 20 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 244 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 244 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 181 p.; 4. Kay de Wolf (NED, HUS), 181 p.; 5. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 181 p.; 6. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 176 p.; 7. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 161 p.; 8. Andrea Adamo (ITA, GAS), 153 p.; 9. Isak Gifting (SWE, KTM), 136 p.; 10. Stephen Rubini (FRA, HON), 121 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 266 points; 2. KTM, 260 p.; 3. GASGAS, 230 p.; 4. Kawasaki, 215 p.; 5. Husqvarna, 195 p.; 6. Honda, 156 p.;