MXGP | Gajser chiude i conti: è cinque volte campione del mondo!

Tim Gajser è entrato definitivamente nell'Olimpo del motocross. Forte del vantaggio accumulato nella prima parte del campionato, anche in Finlandia si è potuto permettere di amministrare e pensare a stare solamente lontano dai guai, perché il traguardo era davvero vicinissimo.

Dunque, il sesto posto finale nel Gran Premio di Finlandia gli è bastato per festeggiare il suo quinto titolo iridato, il quarto nella classe MXGP. E il fatto che in pista quest'anno non ci fosse Jeffrey Herlings e per buona parte del campionato sia stato assente anche Romain Febvre non deve togliere valore all'impresa dello sloveno della Honda, che si è imposto con le sue solite armi: talento, velocità, ma anche una grande capacità analitica, che lo porta a sbagliare rarissimamente e soprattutto lo tiene spesso e volentieri lontano dai pericoli.

Del resto, essere quello che non si fa mai male non può che essere un merito in uno sport così rischioso. Senza dimenticare comunque che parliamo di un pilota che in questa stagione è stato capace di vincere 13 manche e ben otto Gran Premi, finendone 11 nelle posizioni da podio. Se non sono numeri da campioni questi...

In questa parte conclusiva della stagione c'è stato anche chi è stato molto bravo ad approfittare della versione più cauta di Gajser. Ad Hyvinkaa è stato il caso di Glenn Coldenhoff, che con un secondo posto di manche ed una vittoria si è portato a casa il primo successo stagionale. In generale però è stata una grande festa per la Yamaha, che ha firmato una clamorosa tripletta, con Jeremy Seewer e Maxime Renaux a completare il podio con 40 punti ciascuno.

Probabilmente ha sprecato una grande occasione Brian Bogers, vincitore di gara 1, ma poi incapace di ripetersi nella seconda a causa di qualche errore di troppo e quindi rimasto addirittura fuori dal podio con la sua Husqvarna, nonostante abbia totalizzato 40 punti proprio come Seewer e Renaux. Domenica complicata anche per Romain Febvre, protagonista di troppe sbavature e alla fine solamente settimo con la sua Kawasaki.

Buona la top 10 di Alberto Forato, nono nella classifica finale del GP con l'highlight dell'ottavo posto di gara 1. Più in difficoltà invece Mattia Guadagnini, che ha concluso il weekend al 15° posto con la sua GasGas.

MX2: vince Vialle e torna a -15 da un Geerts sprecone

Giochi sempre apertissimi invece nella classe MX2, nella quale Tom Vialle è riuscito a ridurre a soli 15 punti il gap che lo separa dal leader Jago Geerts. E dire che in gara 1 il belga della Yamaha sembrava aver messo un ulteriore sigillo, dominando e tagliando il traguardo proprio davanti alla KTM del rivale.

Nelle primissime fasi della frazione conclusiva però è incappato in un incidente quando era al comando, rimanendo bloccato sotto alla sua moto. Ripartito dal fondo del gruppo, è risalito fino alla settima posizione nonostante una seconda caduta. Il tutto però mentre Vialle andava ad imporsi al termine di un duello ricco di colpi di scena con l'Husqvarna di Kay de Wolf.

A due tappe dal termine, l'ago della bilancia sembra ancora pendere dalla parte di Geerts, che sa che comunque il suo avversario sarà costretto ad attaccare per provare a vincere nella gara di casa di domenica prossima. Ma i giochi rischiano davvero di rimanere aperti fino all'ultima manche della stagione.

Purtroppo non si registra la presenza di piloti italiani nella top 10 finale del GP, con Andrea Adamo che ha chiuso decimo in gara 1, ma poi non ha concesso il bis.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Brian Bogers (NED, Husqvarna), 35:42.121; 2. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:09.623; 3. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:13.050; 4. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:14.875; 5. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:15.802; 6. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:29.472; 7. Brent Van doninck (BEL, Yamaha), +0:36.221; 8. Alberto Forato (ITA, GASGAS), +0:41.675; 9. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:48.904; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:51.644;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), 33:56.062; 2. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:05.134; 3. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:12.889; 4. Brent Van doninck (BEL, Yamaha), +0:14.139; 5. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:28.197; 6. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:32.984; 7. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:42.280; 8. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:47.037; 9. Henry Jacobi (GER, Honda), +0:51.404; 10. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:53.058;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 47 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 40 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 40 p.; 4. Brian Bogers (NED, HUS), 40 p.; 5. Brent Van doninck (BEL, YAM), 32 p.; 6. Tim Gajser (SLO, HON), 29 p.; 7. Romain Febvre (FRA, KAW), 29 p.; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 26 p.; 9. Alberto Forato (ITA, GAS), 23 p.; 10. Henry Jacobi (GER, HON), 21 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 674 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 570 p.; 3. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 525 p.; 4. Jorge Prado (ESP, GAS), 517 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 506 p.; 6. Brian Bogers (NED, HUS), 391 p.; 7. Ruben Fernandez (ESP, HON), 359 p.; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 352 p.; 9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 325 p.; 10. Mitchell Evans (AUS, HON), 272 p.;

MXGP – Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 715 points; 2. Honda, 681 p.; 3. GASGAS, 549 p.; 4. Husqvarna, 518 p.; 5. Kawasaki, 391 p.; 6. KTM, 269 p.; 7. Beta, 265 p.; 8. Fantic, 31 p.; 9. Suzuki, 10 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 35:36.173; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:13.983; 3. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:19.261; 4. Roan Van De Moosdijk (NED, Husqvarna), +0:26.318; 5. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:41.242; 6. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:41.439; 7. Liam Everts (BEL, KTM), +0:47.176; 8. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:51.479; 9. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:57.633; 10. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +1:30.319;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 33:57.862; 2. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:01.313; 3. Roan Van De Moosdijk (NED, Husqvarna), +0:17.544; 4. Liam Everts (BEL, KTM), +0:21.667; 5. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:27.197; 6. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:28.570; 7. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:50.002; 8. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:58.595; 9. Tom Guyon (FRA, KTM), +1:03.891; 10. Jan Pancar (SLO, KTM), +1:13.468;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 47 points; 2. Kay de Wolf (NED, HUS), 42 p.; 3. Jago Geerts (BEL, YAM), 39 p.; 4. Roan Van De Moosdijk (NED, HUS), 38 p.; 5. Liam Everts (BEL, KTM), 32 p.; 6. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 30 p.; 7. Thibault Benistant (FRA, YAM), 29 p.; 8. Simon Längenfelder (GER, GAS), 28 p.; 9. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 23 p.; 10. Tom Guyon (FRA, KTM), 20 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 676 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 661 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 535 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 476 p.; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 434 p.; 6. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 410 p.; 7. Kay de Wolf (NED, HUS), 390 p.; 8. Andrea Adamo (ITA, GAS), 383 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 358 p.; 10. Liam Everts (BEL, KTM), 257 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 717 points; 2. KTM, 700 p.; 3. GASGAS, 590 p.; 4. Kawasaki, 545 p.; 5. Husqvarna, 430 p.; 6. Honda, 407 p.; 7. Suzuki, 4 p.;