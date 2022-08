MXGP | Ducati intende partecipare al Mondiale dal 2024!

Carica lettore audio

Ducati nel Mondiale Motocross. Questo è in linea con i piani della Casa di Borgo Panigale. Diversificare la propria gamma di modelli ed entrare nel settore off-road, soprattutto dopo il lancio della DesertX all'inizio di quest'anno.

A inizio agosto il sito web On Track Off Road aveva accennato al potenziale ingresso del costruttore bolognese nel campionato mondiale MXGP in vista del 2024, anno in cui è prevista anche l'adesione di Triumph.

La possibilità è cresciuta negli ultimi mesi grazie ai continui passi avanti compiuti dal produttore, anche se restano ancora diverse fasi da completare prima di poterla realizzare.

Il piano di Ducati prevede di avviare la prima versione del motore, un 450cc a 4 tempi, entro la fine di quest'anno con l'intenzione di iniziare lo sviluppo nel 2023. Nella prima fase il prototipo inizierà a gareggiare in gare locali, soprattutto in Italia, prima di passare al Campionato del Mondo MXGP dal 2024.

Ma Ducati non si fermerà qui, perché il suo obiettivo è quello di partecipare anche alla categoria MX2 in una seconda fase, che sarà immediatamente successiva alla prima, e al Supercross negli Stati Uniti, il secondo mercato più importante di Ducati se si considera il numero di moto vendute (5,239 unità) nel primo semestre del 2022, numero superato solo dalle vendite in Italia (6.028 unità).