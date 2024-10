MXGP | Ducati continua lo sviluppo della Desmo450 MX al GP di Castilla

Continua lo sviluppo della Ducati Desmo450 MX, che ha partecipato con Alessandro Lupino all’ultima prova del Campionato Mondiale MXGP, il GP di Castilla La Mancha a Cozar.

Dopo essersi classificato in quattordicesima posizione nella Qualifying Race di sabato, in Gara 1 il pilota italiano è rimasto a lungo in ottava posizione per poi chiudere dodicesimo, mentre in Gara 2 è stato costretto al ritiro a causa di una pietra che ha danneggiato il radiatore acqua a 6 giri dal termine mentre era in lotta per la top ten.

Il GP spagnolo ha permesso agli ingegneri di Borgo Panigale di raccogliere dati importanti in vista del mondiale 2025, che vedrà al via lo svizzero Jeremy Seewer in sella alla Ducati Desmo450 MX, oltre ad un secondo pilota che verrà annunciato in seguito.

Alessandro Lupino, Ducati Desmo450 MX Foto di: Ducati Corse

Dopo l’esordio mondiale di agosto in Olanda con Antonio Cairoli, la partecipazione con Lupino all’ultimo GP del 2024 fa parte del piano di sviluppo della Desmo450 MX, la moto che il prossimo anno entrerà in produzione segnando l'ingresso della Casa di Borgo Panigale nel segmento delle off-road specialistiche.

Il programma di gare 2024 per Ducati si concluderà poi il 12 e 13 ottobre sul circuito “Il Ciclamino” di Pietramurata (Arco di Trento) con l’ultima prova del Campionato Italiano Prestige MX1, che vede Alessandro Lupino leader della classifica, con 338 punti di vantaggio sul diretto inseguitore e 500 punti ancora da assegnare.