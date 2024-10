MXGP | Ducati: a breve parte lo sviluppo della Desmo450 MX racing

Ducati Off Road sta per entrare nella fase più calda dell'anno. Non stiamo parlando dell'ultimo appuntamento del campionato italiano cross, che potrebbe incoronare la Desmo450 MX e Alessandro Lupino campioni nazionali, ma del via vero e proprio dello sviluppo della versione da corsa della moto da cross di Borgo Panigale.

In questa stagione Ducati ha deciso di correre nel campionato italiano e in due gare del Mondiale MXGP con una versione quasi completamente stradale della Desmo450 MX. L'obiettivo della Casa bolognese era preparare la moto off road per poi mandarla in produzione e lanciarla nel mercato delle stradali tra maggio e giugno del prossimo anno.

Con il termine del 2024, ora Ducati inizierà lo sviluppo vero e proprio della moto da competizione. In un'intervista esclusiva rilasciata da Paolo Ciabatti - responsabile Ducati Off Road - a Motorsport.com, siamo venuti a conoscenza delle tempistiche con cui gli ingegneri di Borgo Panigale affronteranno la realizzazione e la preparazione della nuova arma che, dal 2025, sarà affidata a Jeremy Seewer e un altro pilota ancora da annunciare.

"La Desmo450 MX in versione attuale, dunque stradale, ha dimostrato di essere valida e competitiva", ha dichiarato il manager piemontese. "Dovremo lavorare, cosa che abbiamo programmato in questo mesi, sulla versione racing del motore che a oggi non abbiamo ancora iniziato a testare".

Alessandro Lupino, Desmo450 MX Foto di: Motorsport.com

"Questo perché l'attività sportiva 2024 era focalizzata alla preparazione della moto di produzione che tutti gli appassionati potranno vedere e comprare da maggio-giugno del prossimo anno".

Il primo passo di Ducati verso la realizzazione della versione racing della Desmo450 MX inizierà nel mese di novembre, quando saranno preparate le sospensioni. Questo perché vengono ritenute le componenti più lunghe da mettere a punto. Alla fine del 2024, poi, sarà il turno del motore desmo da corsa.

"Avendo già scelto entrambi i piloti del 2025, uno è stato annunciato e uno sarà annunciato più avanti perché è impegnato con un'altra squadra e questa non vuole che venga rivelato il suo nome, inizieremo a novembre, soprattutto sulle sospensioni che è la cosa che prende più tempo ed è la più importante da fare per le tempistiche".

"Verso la fine dell'anno, poi, dovremmo avere le versioni racing factory dei motori da poter iniziare a portare in pista con i piloti", ha concluso Ciabatti.