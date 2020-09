MXGP: doppietta di Herlings a Faenza, Cairoli sul podio

Jeffrey Herlings è stato il mattatore del primo dei tre appuntamenti che la MXGP disputerà sul tracciato di Faenza. Il pilota della KTM ha piazzato una grande doppietta ed ha incrementato il proprio vantaggio in classifica, portandolo a 60 lunghezze sul diretto inseguitore, che ora è Tony Cairoli.

Il round faentino però ha messo in mostra un nuovo protagonista, che sarà sicuramente da tenere d'occhio nelle prossime uscite, ovvero il due volte campione in carica della MX2 Jorge Prado.

Lo spagnolo era partito alla grandissima nella prima manche ed Herlings ha avuto bisogno di più di metà gara per riuscire ad avere la meglio su di lui. Prado però ha gettato alle ortiche una grande prova proprio sul più bello, perché all'ultimo giro è caduto, servendo così su un piatto d'argento il secondo posto a Jeremy Seewer ed il terzo proprio al Tonino Nazionale.

Jorge però non si è arreso ed ha tentato il bis nella seconda frazione, mettendosi subito al comando nelle prime fasi, senza però riuscire a prendere il largo nei confronti di Herlings e Seewer. La leadership del pilota iberico però è durata solo lo spazio di 13 giri, perché poi si è dovuto arrendere ad una condizione fisica ancora non perfetta dopo l'infortunio.

Ancora una volta, dunque, ha ceduto il passo ad Herlings, che così ha firmato la sua prima doppietta stagionale, ma anche a Seewer e a Cairoli, autore di una bella rimonta dal settimo posto, che gli è valsa il gradino più basso del podio sia nella manche che nel GP.

Weekend difficile invece per il campione uscente Tim Gajser, che con la sua Honda non è riuscito a fare meglio di un ottavo e di un quinto posto, ma anche per la rivelazione di questo Mondiale, il lituano Arminas Jasikonis, nono e decimo. Entrambi quindi sono stato sopravanzati in classifica da Cairoli.

In MX2 spunta Maxime Renaux

Grande giornata per Maxime Renaux in classe MX2. Grazie al secondo posto di Gara 1 ed al successo ottenuto nella frazione conclusiva, il francese della SM Action-MC Migliori ha portato sul gradino più alto del podio di Faenza la sua Yamaha.

Alle sue spalle è proseguito il duello che sta infiammando questo 2020, ovvero quello tra Jago Geerts e Tom Vialle. Il pilota della Yamaha ha portato a casa una vittoria ed un terzo posto, che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio, proprio davanti al rivale della KTM, sul quale ha recuperato 5 lunghezze, riducendo a soli 5 punti il suo distacco.

Nella top 10 del GP c'è spazio anche per Mattia Guadagnini, decimo con la sua Husqvarna grazie anche ad un bell'ottavo posto in Gara 2. Nella prima manche invece c'era stato un buon decimo posto per Morgan Lesiardo.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 35:19.086; 2. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:04.449; 3. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:05.809; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), +0:18.901; 5. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), +0:20.460; 6. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:27.508; 7. Glenn Coldenhoff (NED, GASGAS), +0:29.307; 8. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:34.581; 9. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:39.860; 10. Arminas Jasikonis (LTU, Husqvarna), +0:40.323.

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 35:18.731; 2. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:01.973; 3. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:07.461; 4. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:09.053; 5. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:09.691; 6. Jorge Prado (ESP, KTM), +0:23.291; 7. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:45.795; 8. Glenn Coldenhoff (NED, GASGAS), +0:48.674; 9. Arminas Jasikonis (LTU, Husqvarna), +0:51.293; 10. Alessandro Lupino (ITA, Yamaha), +0:56.253.

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 50 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 44 p.; 3. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 40 p.; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 33 p.; 5. Jorge Prado (ESP, KTM), 33 p.; 6. Tim Gajser (SLO, HON), 29 p.; 7. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 27 p.; 8. Mitchell Evans (AUS, HON), 26 p.; 9. Gautier Paulin (FRA, YAM), 26 p.; 10. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 23 p.

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 points; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 203 p.; 3. Tim Gajser (SLO, HON), 196 p.; 4. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 186 p.; 5. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 178 p.; 6. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 173 p.; 7. Gautier Paulin (FRA, YAM), 155 p.; 8. Jorge Prado (ESP, KTM), 153 p.; 9. Clement Desalle (BEL, KAW), 146 p.; 10. Romain Febvre (FRA, KAW), 137 p.

MXGP - Manufacturers Classification: 1. KTM, 270 points; 2. Honda, 231 p.; 3. Yamaha, 217 p.; 4. Kawasaki, 202 p.; 5. Husqvarna, 189 p.; 6. GASGAS, 187 p.

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 36:03.347; 2. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:07.292; 3. Mathys Boisrame (FRA, Kawasaki), +0:09.304; 4. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:09.701; 5. Conrad Mewse (GBR, KTM), +0:10.221; 6. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +0:25.871; 7. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:27.334; 8. Jan Pancar (SLO, KTM), +0:28.862; 9. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), +0:35.243; 10. Morgan Lesiardo (ITA, KTM), +0:52.644.

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 35:45.835; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:03.359; 3. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:08.329; 4. Mathys Boisrame (FRA, Kawasaki), +0:27.441; 5. Roan Van De Moosdijk (NED, Kawasaki), +0:28.610; 6. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +0:29.501; 7. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), +0:30.451; 8. Mattia Guadagnini (ITA, Husqvarna), +0:32.842; 9. Ben Watson (GBR, Yamaha), +0:35.621; 10. Ruben Fernandez (ESP, Yamaha), +0:57.942.

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Maxime Renaux (FRA, YAM), 47 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 45 p.; 3. Tom Vialle (FRA, KTM), 40 p.; 4. Mathys Boisrame (FRA, KAW), 38 p.; 5. Jed Beaton (AUS, HUS), 30 p.; 6. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 26 p.; 7. Stephen Rubini (FRA, HON), 24 p.; 8. Jan Pancar (SLO, KTM), 22 p.; 9. Conrad Mewse (GBR, KTM), 20 p.; 10. Mattia Guadagnini (ITA, HUS), 19 p.

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 257 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 254 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 196 p.; 4. Jed Beaton (AUS, HUS), 178 p.; 5. Roan Van De Moosdijk (NED, KAW), 169 p.; 6. Mathys Boisrame (FRA, KAW), 166 p.; 7. Ben Watson (GBR, YAM), 139 p.; 8. Conrad Mewse (GBR, KTM), 115 p.; 9. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 115 p.; 10. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 105 p.

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 280 points; 2. KTM, 260 p.; 3. Kawasaki, 225 p.; 4. Husqvarna, 191 p.; 5. Honda, 125 p.; 6. GASGAS, 81 p.