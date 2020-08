MXGP 2020: le gare in Italia diventano nove!

La pandemia del Coronavirus continua a cambiare forma il calendario 2020 della MXGP. Conclusa la tripletta di Kegums, in Lettonia, il Mondiale Motocross avrebbe dovuto fare tappa ad Afyonkarahasir, in Turchia, nel weekend del 6 settembre.

Sfortunatamente, la FIM e la Infront Moto Racing hanno annunciato nel tardo pomeriggio di oggi di essere stati costretti a cancellare l'evento, così come quello di Agueda in Portogallo e quello di Orlyonok in Russia, che erano ancora in attesa di una conferma della loro data.

Tutto sommato, però, questa è una grande notizia per l'Italia, perché diventano ben nove le gare iridate che si svolgeranno sul suolo nostrano in questa stagione, con tre triplette.

La prima sarà sul tracciato di Faenza, dove Tony Cairoli ed i suoi avversari si sfideranno il 6, il 9 ed il 13 settembre. Poi sarà la volta di Mantova, il 27 e 30 settembre, oltre che il 4 ottobre. Infine, sarà la volta di Pietramurata, dove si correrà l'1, il 4 e l'8 novembre.

Tra la sesta e la settima gara italiana rimangono in calendario poi la tappa spagnola e la tripletta belga di Lommel. Infine, subito dopo il Trentino, rimane in sospeso il round di Neuquen, in Argentina, che al momento è ancora in calendario senza una data precisa ma in calendario.