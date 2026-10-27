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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Video | Tutte le emozioni delle Finali Mondiali Lamborghini 2026

Riviviamo insieme in questo video tutte le emozioni che hanno caratterizzato le Finali Mondiali Lamborghini 2026 a Monza!

Beatrice Frangione

Pubblicato: 27 ott 2026, 08:46

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Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

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