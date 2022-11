Video | Lamborghini Grand Finals: le emozioni vissute a Portimão Nel fine settimana portoghese la Casa del Toro ha vissuto gli atti conclusivi del Super Trofeo 2022 e le novità che l'attendono per il futuro: Motorsport.com era presente e in questo video-racconto vi mostriamo cosa i nostri occhi hanno visto in Algarve attraverso le telecamere.