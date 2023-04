Lavori ad Imola: rinvio per ELMS e Lamborghini Super Trofeo Le migliorie a box e paddock in vista dell'arrivo della F1 sono in ritardo e hanno costretto gli organizzatori di LMEM a rinviare la tappa prevista per il 5-7 maggio, presumibilmente dopo la metà di ottobre.

Di: Francesco Corghi La tappa della European Le Mans Series, che avrebbe dovuto dare inizio alla stagione 2023 del Lamborghini Super Trofeo Europa, non si svolgerà il fine settimana del 5-7 maggio come inizialmente previsto dal calendario. L'Autodromo intitolato ad Enzo e Dino Ferrari sta mettendo in atto una serie di migliorie e ristrutturazioni di paddock e box in vista dell'arrivo della Formula 1 a metà maggio; il termine dei lavori era previsto per la metà del mese di aprile, alcuni ritardi hanno costretto gli organizzatori delle serie a rimandare l'impegno. Le Mans Endurance Management, che in collaborazione con l'Automobile Club de l'Ouest organizza la ELMS, sta già lavorando per trovare un weekend alternativo più avanti nel corso dell'anno, presumibilmente dopo metà ottobre. Come detto, il rinvio ricadrà anche sul Lamborghini Super Trofeo, oltre che i campionati Le Mans Cup e Ligier European Series. Per quanto riguarda il monomarca di Sant'Agata Bolognese, l'evento d'apertura della stagione 2023 diventa automaticamente quello del 2-4 giugno al Circuit Paul Ricard di Le Castellet, nel contesto della 1000km del GT World Challenge Europe. L'eventuale ricollocamento di Imola ad ottobre segnerà quindi la penultima data prima di Vallelunga, dove il 18-19 novembre avranno luogo le Grand Finals 2023 del Toro.