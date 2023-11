Lamborghini| World Finals, PRO/PRO-AM: pole per Bonduel e Schandorff

La mattina del sabato alle Finali Mondiali Lamborghini di Vallelunga ha ospitato anche le Qualifiche che hanno delineato le griglie di partenza di Gara 1 e Gara 2 delle World Finals dedicate alle categorie PRO/PRO-AM.

Nella prima manche di qualifica Amaury Bonduel ha ottenuto una grande pole position grazie al tempo di 1'32"133. Il francese del team BDR Competition ha staccato i rivali con un margine considerevole.

Riccardo Ianniello, secondo con la Huracan del team DL Consulting, ha patito un passivo di 442 millesimi, oltre 4 decimi che ben fotografano la situazione nella prima parte della qualifica dedicata ai piloti più competitivi delle Finali Mondiali 2023 del Marchio di Sant'Agata Bolognese.

Brendon Leitch, dopo aver colto il titolo Super Trofeo nella giornata di ieri, si è attestato al terzo posto, sfiorando la seconda posizione di appena 46 millesimi di secondo. A 66 millesimi da lui troviamo il secondo pilota del team DL Consulting, l'italiano Luca Segù, mentre la Top 5 è stata completata dal francese di CMR, Stéphane Tribaudini.

Per quanto riguarda la classe PRO-AM, Jonathan 'Johnny' Cecotto ha colto la pole position con il tempo di 1'32"932, staccato di 8 decimi rispetto al tempo di Bonduel ma di gran luynga il migliore della sua categoria. Emanuele Zonzini (Iron Lynx) si è attestato al secondo posto, staccato di 2 decimi da Cecotto, mentre il terza piazza troviamo Jim Pla (Villorba Corse).

Nella seconda manche delle Qualifiche dedicate alle Finali Mondiali Lamborghini PRO/PRO-AM, il crono di riferimento in PRO-AM è andato a Frederik Schandorff. Il pilota del team Target Racing è stato eccellente nel firmare l'1'32"715 con cui ha messo alle proprie spalle il primo italiano in classifica, Loris Spinelli.

L'azzurro di VSR ha mancato la pole per appena 24 millesimi, ma la qualifica si è rivelata molto tirata per via degli esigui distacchi tra i primi tre. Dietro a Schandorff e Spinelli si è classificato Amaury Bonduel (BDR Competition e in pole per la categoria PRO), più lento di 53 millesimi rispetto al danese di Target Racing. Insomma, i primi tre sono racchiusi in soli 5 centesimi.

Quarta posizione per il russo Egor Orudzhev. L'ex pilota di monoposto (ha corso, tra le altre, in Formula Renault Alps e Formula Renault V8 3.5) è staccato di 3 decimi dal poleman di Gara 2 ma ha preceduto di poco meno di un decimo Largim Ali (Target Racing). Loris Cabirou (CMR) è sesto davanti a Brendon Leitch e Artem Petrov.

Federico Scionti (DL Consulting) e Karol Basz (Micanek Motorsport ACCR) hanno completato la Top 10, tenendo fuori Daan Arrow, Riccardo Ianniello, Chris van der Drift ed Edoardo Liberati.