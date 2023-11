Lamborghini | World Finals da record con 85 Huracán Super Trofeo

Le Lamborghini World Finals di Vallelunga centreranno una cifra record di iscritti per l'edizione 2023.

In totale, tra sabato e domenica sul circuito 'Piero Taruffi' di Campagnano si daranno battaglia ben 85 Huracán Super Trofeo EVO 2 provenienti dai campionati monomarca del Toro di Europa, Asia e Nord America.

140 sono i piloti diversi che indosseranno casco e tuta per puntare al titolo Mondiale di Sant'Agata Bolognese, come sempre suddivisi nelle categorie PRO-PRO/AM e AM-LC.

Pari il numero delle auto PRO e PRO/AM, ovvero 22 vetture, affidate a 79 conduttori differenti e preparate da 30 team.

22 sono anche gli equipaggi che concorreranno al titolo AM, inseriti nella medesima griglia di partenza dei Lamborghini Cup, che sono 19, per un totale di 61 piloti e 28 team diversi in azione.

Ricordiamo che per essere inseriti nell'elenco iscritti delle World Finals bisogna aver partecipato ad almeno due eventi della stagione 2023 del Super Trofeo. L'elenco iscritti è comunque provvisorio, dato che alcuni team non hanno inserito nel loro programma stagionale la finalissima tornando quindi a casa, per cui vedremo anche piloti salire a bordo di altre vetture 'prestate' dalle squadre non qualificate.

Il programma di sabato e domenica prevede Qualifiche (in due sessioni per definire le griglie delle due gare) e Gara 1 al primo giorno, seguite da Gara 2 al secondo. Ecco gli orari completi del fine settimana.

Sabato 18 novembre

Qualifica 1 AM+LC: 10;15

Qualifica 2 AM+LC: 10;45

Qualifica 1 PRO+PRO/AM: 11;15

Qualifica 2 PRO+PRO/AM: 11;45

Gara 1 AM+LC: 14;30 (50')

Gara 1 PRO+PRO/AM: 15;50 (50')

Domenica 19 novembre

Gara 2 AM+LC: 11;55 (50')

Gara 2 PRO+PRO/AM: 14;45 (50')