Lamborghini World Final, oggi si assegnano i Titoli Mondiali

Siamo alla giornata finale delle Lamborghini World Final a Jerez, con i titoli Mondiali delle Classi PRO, PRO AM, AM e Lamborghini Cup che verranno assegnati nelle Gare 2 che si disputeranno sul tracciato andaluso.

Dopo i bei combattimenti di sabato, il programma delle attività in pista prevede nella prima mattinata i Warm Up per tutti i concorrenti, in preparazione a Gara 2 della AM + LC fissata alle 11;30.

Alle 15;00 è invece il momento per il semaforo verde della Gara 2 di PRO + PRO AM, con premiazioni a seguire in serata.

Per arrivare preparati all'evento vi riepiloghiamo qui sotto la situazione delle classifiche, stilate in base alle prime 10 posizioni dell'arrivo di Gara 1, con punteggi assegnati sulla base di 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1, più 1 punto aggiuntivo a chi ha realizzato le pole position.

Classifica Lamborghini World Final Classe PRO

1) Frederik Schandorff-Jonathan Cecotto (Target Racing) - 16 punti

2) Sandy Mitchell-Andrea Amici (Prestige Performance) - 12

3) Conor Daly-Brandon Gdovic (PPM) - 10

4) Paolo Ruberti-Cedric Sbirrazzuoli (Dream Racing Motorsport) - 8

5) Davide Venditti-Alberto Di Folco (Target Racing) - 6

6) Takashi Kasai-Juuso Puhakka (FFF Racing Team) - 5

7) Vito Postiglione-Kikko Galbiati (Imperiale Racing) - 4

8) Corey Lewis-Richard Antinucci (Change Racing) - 3

9) Axcil Jeffries-Vincent Schwartz (Konrad Motorsport) - 2

10) Jack Bartholomew-Stuart Middleton (Bonaldi Motorsport) - 1

Classifica Lamborghini World Final Classe PRO AM

1) Karol Basz-Andrzej Lewandowski (Imperiale Racing) - 15 punti

2) Jacob Eidson-Damon Ockey (US RaceTronics) - 12

3) Loris Spinelli-Gerard Van Der Horst (Van Der Horst Motorsport) - 11

4) Alex Au-Yuki Nemoto (VS Racing) - 8

5) Massimo Vignali-Brendon Leicht (Leipert Motorsport) - 6

6) Emanuele Pirro-Tony Cairoli (Automobili Lamborghini) - 5

7) William Hubbell-Eric Curran (Prestige Performance) - 4

8) Patrick Liddy-Ron Atapattu (US RaceTronics) - 3

9) Afiq Yazid-Toshiyuki Ochiai (Hojust Racing) - 1

Classifica Lamborghini World Final Classe AM

1) Steven Aghahkani (US RaceTronics) - 17 punti

2) Snow McKay (Change Racing) - 12

3) Jake Rattenbury (Leipert Motorsport) - 10

4) Cameron Cassels (Prestige Performance) - 8

5) Sheena Monk (Dream Racing Motorsport) - 6

6) Huilin Han (T Squared Racing) - 5

7) Nicolas Gomar-Gillet Vannelet (AGS Events) - 4

8) Sarun Sereenthoranakul-Saravut Sereenthoranakul - 3

9) Suttiluck Buncharoen (PSC Motorsport) - 2

Classifica Lamborghini World Final Classe LAMBORGHINI CUP

1) Chad Reed (Dream Racing Motorsport) - 15 punti

2) Thomas Lovelady-Mel Johnson (GMG Racing) - 13

3) Josè Collado (AGS Events) - 10

4) Gabriele Murroni (GDL Racing) - 8

5) Hans Fabri (Imperiale Racing) - 6

6) Kumar Prabakaran (VS Racing) - 5

7) Matt Dicken (Change Racing) - 4

8) Ashton Harrison (Prestige Performance) - 1