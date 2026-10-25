Intervista

Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Winkelmann esclusivo: "Il Lamborghini Super Trofeo deve continuare a essere anche un'opportunità di approdo in GT3"

Il presidente e amministratore delegato di Lamborghini commenta ai microfoni di Motorsport.com il presente e il futuro del Super Trofeo di Sant'Agata Bolognese, oltre ai 12 anni di servizio della Huracan nelle corse, le aspettative sulla Temerario.

Giacomo Rauli Julian Thomas

Pubblicato: 25 ott 2026, 10:00

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Stephan Winkelmann, CEO Lamborghini

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Alla festa Lamborghini, che come ogni anno sfocia nelle Finali Mondiali, non poteva mancare il presidente e amministratore delegato della Casa di Sant'Agata Bolognese.

Stephan Winkelmann è intervenuto alla premiazione dei piloti del Super Trofeo e del GT3 e, al termine della cerimonia, ha dedicato qualche minuto a Motorsport.com per un'intervista esclusiva.

Con il presidente Winkelmann abbiamo fatto il punto su diversi aspetti per ciò che riguarda il mondo Lamborghini nel motorsport tra recente passato, presente, ma anche futuro. A Sant'Agata si sente profumo di novità. Sarà l'arrivo di Andrea Reggiani nel ruolo di direttore della divisione sportiva, ma dopo alcuni anni in cui la Casa bolognese ha vissuto momenti anche complessi, sembra essere arrivata l'ora di tornare a guardare al futuro.

"Questa Finale Mondiale è particolarmente speciale, perché è l’ultima volta che vediamo la Huracán gareggiare nel Super Trofeo", ha iniziato Wikelmann. "È quindi un momento davvero importante. In generale, per noi il World Finals rappresenta l’occasione di avere il maggior numero possibile di vetture in griglia. Partecipano team provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Europa, dal Medio Oriente e dalla regione Asia-Pacifico".

"Per noi è un’opportunità per accogliere non soltanto i team e le loro famiglie, ma anche tanti appassionati italiani che vengono qui a Monza, oltre ai nostri dipendenti. Si crea così un’atmosfera davvero straordinaria, che ci dà sempre una grande carica e la certezza che continueremo anche negli anni a venire".

L'addio alla Huracan e la mission del Super Trofeo

Il cerchio si chiude. La Huracan, che aveva debuttato più di 10 anni fa proprio a Monza, chiude la sua carriera all'Autodromo brianzolo e cede il passo alla tanto attesa Temerario. Questa, nella versione Super Trofeo, dovrà essere la porta d'ingresso per piloti promettenti verso la sorella maggiore, la GT3.

"La Huracán ha debuttato nel 2015, proprio qui a Monza. Per noi è quindi importante tornare qui, nell’ultima giornata delle gare del Super Trofeo, insieme alla Huracán. Questo significa che la vettura ha disputato più di 450 gare: un risultato straordinario nell’arco di 12 anni. È stata un’auto facile da guidare, che tutti hanno amato".

"Grazie a tutto il supporto ricevuto, non soltanto dai team ma anche dai nostri partner, è stato possibile aiutare i piloti amatoriali e quelli professionisti a compiere il passo successivo, magari verso la categoria GT3. Ed è proprio questo che vogliamo continuare a fare anche in futuro: mantenere il Super Trofeo non soltanto come campionato dedicato ai nostri piloti amatoriali e ai gentleman driver, ma anche come opportunità per i professionisti della nuova generazione di fare il salto di categoria e approdare alla GT3".

Stephan Winkelmann, CEO Lamborghini

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Le aspettative sulle Temerario GT3 e Super Trofeo

Il 2027 sarà dunque l'anno della Temerario. Il Super Trofeo sarà composto interamente dal nuovo modello. Nelle gare GT3, invece, le Temerario impiegate saranno molte di più e le vittorie conquistate già quest'anno sono un buon modo per approcciare la stagione ventura.

"Per quanto riguarda il Super Trofeo, la situazione è semplice: dobbiamo partire. A partire dal prossimo anno, in ogni regione la griglia sarà composta esclusivamente da Temerario. La prima gara si svolgerà a Sebring, a metà marzo. Quindi manca davvero poco".

"Per quanto riguarda invece la GT3, la stagione 2026 è stata caratterizzata da un numero ancora molto limitato di vetture. Alcune sono arrivate direttamente dalla fase di sviluppo alla fine del 2025, ma siamo già riusciti a ottenere delle vittorie. Abbiamo conquistato tre successi e ottenuto anche piazzamenti sul podio. È un buon segnale in vista della stagione GT3 2027, nella quale faremo molto meglio e porteremo in griglia più vetture rispetto a oggi".

Il futuro di Lamborghini Squadra Corse

Smarcati i temi di passato e presente, non poteva mancare uno sguardo al futuro. Per il momento, Lamborghini sembra intenzionata a consolidare e potenziare ciò che funziona.

"Per noi, all’inizio, le competizioni rappresentavano una grande sfida. Abbiamo iniziato nel 2009 con la Gallardo Super Trofeo, convinti che fosse il punto d’ingresso ideale per Lamborghini nel mondo delle corse. Nel 2015 abbiamo proseguito con la Huracán. Credo che queste due esperienze, insieme al piccolo team di cui disponiamo in Squadra Corse, rappresentino la dimensione giusta anche per affrontare il futuro".

"Da un lato, abbiamo un programma che ci permette di aumentare la notorietà del marchio e di creare una grande comunità di appassionati tra i nostri clienti. Dall’altro, con la GT3 abbiamo l’opportunità di confrontarci direttamente con tutti gli altri marchi presenti nelle competizioni. E nell’ultimo decennio questa strategia ha funzionato molto bene".

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