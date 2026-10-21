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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Super Trofeo: Monza al centro della scena mentre si assegnano i titoli 2026

L'Autodromo Nazionale di Monza si prepara ad ospitare i round finali delle serie Lamborghini Super Trofeo Asia, Europa e Nord America, prima che i piloti si contendano la 13ª edizione delle Lamborghini World Finals a partire da sabato 24 ottobre.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 21 ott 2026, 13:03

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Foto di: Lamborghini Squadra Corse





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Un totale di 10 gare con quasi 80 vetture e 128 piloti segnerà l'ultimo appuntamento agonistico per l'attuale Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO, in attesa del debutto della nuova Lamborghini Temerario Super Trofeo nel 2027.

Nel campionato europeo, tutti e quattro i titoli sono ancora in bilico in vista di Monza. Un solo punto separa Simone Iaquinta e Kevin Gilardoni di DL Racing da Silas Lovén Rytter e Patrik Fraboni di Oregon Team nella classifica Pro, con entrambi gli equipaggi che si sono assicurati tre vittorie in questa stagione.

Nicholas Pujatti e Benedetto Strignano (Rexal Villorba Corse) sono appaiati a 71 punti al terzo posto con Matias Salonen e Henri Tuomaala di Leipert Motorsport, mentre i compagni di squadra Axel Bengtsson e Månz Thalin seguono a nove punti di distanza.

Nella classe Pro-Am, Bronislav Formánek e Anthony Pretorius di Mičánek Motorsport powered by Buggyra vantano un vantaggio di 24 punti su Pietro Perolini e Josef Knopp (Oregon Team), che condividono il secondo posto con Marzio Moretti e Paolo Biglieri di ASR.

Paul Levet e Miguel Cristóvão di VSR rimangono in lizza per il titolo a 30 punti di distanza, con 32 punti ancora disponibili. Mičánek Motorsport guida anche la classe Am grazie a Jakub Knoll e Renaud Kuppens, che detengono un vantaggio di 15 punti su Rodrigue Gillion e Stéphane Lémeret di CMR, mentre Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) si trova a 23 punti di distacco.

Nella Lamborghini Cup, Nina Østergaard e Peder Demant Møller mantengono un vantaggio di tre punti su Claude-Yves Gosselin, con Adalberto Baptista, Francesco Turzo, Holger Harmsen e Petar Matić anch'essi matematicamente in lizza.

Il campionato asiatico vede una battaglia diretta a viso aperto per il titolo Pro tra Will Tregurtha di Batmobile Racing e Liam Sceats e Gustaw Wisniewski di VSR. Tregurtha è in testa con sei punti di vantaggio dopo aver conquistato sei vittorie in questa stagione, mentre Sceats e Wisniewski ne vantano tre.

Jonathan Cecotto è terzo in classifica davanti a Peter Zhicong Li e Titus Sherlock. In Pro-Am, Chris van der Drift e Todd Kingsford di VSR puntano a completare una stagione imbattuta dopo aver vinto ogni gara finora, con Kumar Prabakaran e Putera Adam Halim Mu'azzam confermati come secondi classificati.

I titoli Am e Lamborghini Cup sono stati conquistati a Shanghai rispettivamente da Suttiluck ‘Bobby’ Buncharoen e Supachai Weeraborwornpong.

L'azione ufficiale a Monza inizia mercoledì 21 ottobre con le prove libere, seguite dalle qualifiche giovedì 22 ottobre alle 9;00.

Le gare inaugurali per Asia, Nord America ed Europa si svolgeranno giovedì pomeriggio, mentre le gare finali sono in programma venerdì 23 ottobre.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube ufficiale di Lamborghini Squadra Corse.

L’accesso al circuito sarà libero, con il solo parcheggio a pagamento. Per entrare nel Paddock sarà invece necessario essere in possesso di un biglietto a tariffa zero, disponibile esclusivamente su TicketOne al link https://www.ticketone.it/artist/lamborghini. Per motivi di sicurezza, in caso di elevata affluenza, l’accesso al Paddock potrà essere contingentato.

Ad arricchire l’esperienza del pubblico sarà anche la Fan Zone, con area relax, food truck e area dedicata ai più piccoli. Domenica, dalle 12 alle 15, spazio anche alla musica con il DJ set, per accompagnare il pubblico durante la giornata conclusiva dell’evento.

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