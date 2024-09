Lamborghini | Super Trofeo Europa con tre gare a Barcellona

Il Lamborghini Super Trofeo Europa aggiunge una gara nel programma di Barcellona, penultimo evento della stagione 2024 prima delle Finali Mondiali di Jerez de la Frontera.

Sul Circuit de Catalunya, il monomarca del Toro sarà per la seconda volta nel corso dell'anno evento di supporto al GT World Challenge Europe e nel programma provvisorio del fine settimana dell'11-13 ottobre che vedrà le Huracan ST EVO2 in azione ha trovato lo spazio per una competizione aggiuntiva.

Questa risulterà molto importante anche nella lotta per il campionato, perché di fatto è il recupero della gara che purtroppo non si era disputata a Le Mans, nel prestigioso teatro della 24h francese.

Azione di gara Foto di: Lamborghini Super Trofeo

Sul Circuit de la Sarthe si erano infatti verificati seri problemi di tenuta delle gomme Hankook, che in Gara 1 avevano creato parecchi spaventi con cedimenti improvvisi, dunque i vertici della Casa di Sant'Agata Bolognese, assieme ai responsabili del fornitore ufficiale di pneumatici per il campionato, avevano assunto la difficile decisione di cancellare il secondo round per sicurezza.

A Barcellona il programma del Super Trofeo prevede Prove Libere al venerdì pomeriggio, Qualifiche sabato mattina e Gara 1 nella medesima giornata, con via previsto alle ore 16;50, sempre sulla distanza di 50'.

Gara 2 è fissata alle 11;45 di domenica, mentre al pomeriggio è segnato alle 16;50 il cosiddetto 'replacement round', che quindi manterrà invariato il numero di corse nella lista della stagione.