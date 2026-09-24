Lamborghini Super Trofeo: ecco il calendario della stagione 2027

Il Lamborghini Super Trofeo 2027 si presenta, confermando per ciascuna delle tre serie continentali un calendario di sei doppi appuntamenti. Diciotto round, 36 gare, su alcuni dei circuiti più prestigiosi a livello mondiale, per il campionato monomarca che dal prossimo anno vedrà protagonista la nuova Temerario Super Trofeo.

“Il prossimo anno, il calendario internazionale del Lamborghini Super Trofeo propone una serie di circuiti ed eventi entusiasmanti in Nord America, Europa e Asia. - ha commentato Andrea Reggiani, Head of Motorsport di Lamborghini - In Nord America, la stagione prenderà il via in concomitanza con la 75ª edizione della 12 Ore di Sebring, mentre in Europa il campionato sarà ancora una volta tra le serie di supporto alla 24 Ore di Spa. In Asia torneremo a Suzuka dopo molti anni, aggiungendo un altro circuito iconico a un calendario già straordinario. Con questo calendario abbiamo voluto offrire ai nostri clienti sportivi l’opportunità di gareggiare su alcuni dei tracciati più prestigiosi al mondo, vivendo in prima persona gli stessi circuiti leggendari che hanno segnato la storia dell’automobilismo. Con l’arrivo della nuova Temerario Super Trofeo, ci attende una stagione 2027 eccezionale”.

LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPA

La più longeva delle serie della Casa di Sant’Agata Bolognese è quella che si svolge in Europa e di cui, dal 2009 a oggi, sono state disputate consecutivamente 18 edizioni con oltre 730 piloti al via. Confermato anche per il prossimo anno l’abbinamento negli stessi weekend con il GT World Challenge Europe in cinque dei sei round totali. A inaugurare la stagione sarà Imola, nel fine settimana del 21-23 maggio. A distanza di un mese ci si sposterà a Spa, nello stesso contesto della 24 Ore, per rinnovare quello che rappresenta ormai un appuntamento fisso con gli oltre sette chilometri del tracciato belga. Quindi si tornerà in Italia, per la seconda delle due tappe tricolori in programma sul circuito di Misano. A fine agosto, come da tradizione, team e piloti faranno rotta al Nürburgring, in Germania. Un ritorno importante è invece quello dell’Hungaroring, a inizio ottobre sede del quinto e penultimo appuntamento; il tracciato magiaro, che sorge proprio alle porte di Budapest, ha ospitato il Lamborghini Super Trofeo Europa solamente in un’occasione, nel 2010. Il sesto e conclusivo round si svolgerà infine nella stessa settimana delle Lamborghini World Finals, la cui collocazione e data verranno ufficializzate in seguito.

LAMBORGHINI SUPER TROFEO NORD AMERICA

Anche nel 2027 cinque dei sei doppi round del Lamborghini Super Trofeo Nord America si svolgeranno negli stessi weekend dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ricalcando il calendario di quest’anno. Per il quarto anno consecutivo, a dare il via alla stagione sarà a metà marzo la tappa di Sebring, nel fine settimana della famosa 12 Ore. Dalla Florida ci si sposterà in California, a Laguna Seca, a inizio maggio. Un altro appuntamento di prestigio è quello in programma dal 24 al 26 giugno sullo storico tracciato newyorkese di Watkins Glen. A inizio agosto sarà il circuito di Road America, nel Wisconsin, a ospitare la serie riservata alle Temerario in versione Super Trofeo. Il quinto e penultimo appuntamento si svolgerà a Indianapolis il 18 e 19

settembre, prima della tappa conclusiva che si disputerà nella stessa settimana delle Lamborghini World Finals.

LAMBORGHINI SUPER TROFEO ASIA

A inaugurare il Lamborghini Super Trofeo Asia sarà, nel secondo fine settimana di aprile, il circuito malese di Sepang, che ha ospitato finora 11 volte il campionato continentale. Per il quarto anno consecutivo la serie approderà a metà maggio sul tracciato sudcoreano di Inje. Il round di Suzuka dell’11-13 giugno segnerà quindi il giro di boa della stagione: un ritorno importante, quello del circuito giapponese nel calendario, da cui era assente dal 2019. Due settimane dopo, sarà ancora il Paese del Sol Levante ad ospitare la serie asiatica, che farà tappa su un altro tracciato ricco di storia e fascino come quello del Fuji. Seguirà quindi una pausa, prima di tornare in pista alla fine di agosto a Shanghai. L’epilogo, come per le due serie Europa e Nord America, in occasione delle Lamborghini World Finals.

I CALENDARI 2027

Lamborghini Super Trofeo Europa

Round 1 – Imola, Italia (21-23 maggio)

Round 2 – Spa, Belgio (23-26 giugno)

Round 3 – Misano, Italia (16-18 luglio)

Round 4 – Nürburgring, Germania (27-29 agosto)

Round 5 – Hungaroring, Ungheria (1-3 ottobre)

Round 6 – TBA

Lamborghini Super Trofeo Nord America

Round 1 – Sebring, Florida (17-19 marzo)

Round 2 – Laguna Seca, California (30 aprile-2 maggio)

Round 3 – Watkins Glen, New York (24-26 giugno)

Round 4 – Road America, Wisconsin (5-7 agosto)

Round 5 – Indianapolis, Indiana (17-19 settembre)

Round 6 – TBA

Lamborghini Super Trofeo Asia

Round 1 – Sepang, Malesia (9-11 aprile)

Round 2 – Inje, Corea del Sud (14-16 maggio)

Round 3 – Suzuka, Giappone (11-13 giugno)

Round 4 – Fuji, Giappone (25-27 giugno)

Round 5 – Shanghai, Cina (27-29 agosto)

Round 6 – TBA

Lamborghini World Finals – TBA