Lamborghini | Super Trofeo 2025: ecco le tappe di Europa, Asia e USA

La Lamborghini ha annunciato i calendari che comporranno la stagione 2025 dei campionati Europa, North America e Asia del Super Trofeo.

Il monomarca del Toro organizzerà sei tappe a doppia gara per le tre serie che annoverano le Huracán ST EVO2, con l'ultima in un luogo comune prevista a novembre che sarà antipasto alle Finali Mondiali, su una pista che verrà annunciata proprio in occasione delle World Finals di quest'anno previste a Jerez de la Frontera il 18-22 novembre.

Per quanto riguarda il gruppo Europa, alla 17a edizione come Super Trofeo più longevo della famiglia, si torna ad essere campionato di supporto fisso del GT World Challenge Europe, dopo che nel 2024 la competizione di SRO è stata scelta per due eventi dalla Casa di Sant'Agata Bolognese, che fra le altre cose fornisce pure la Safety Car.

Si comincia a metà aprile dal Paul Ricard, dove si disputerà la 1000km per le GT3, poi immancabile appuntamento tricolore ad inizio giugno in quel di Monza, teatro della 3h.

Torna anche il fine settimana della prestigiosissima 24h di Spa-Francorchamps a fine giugno, seguita a fine agosto dal Nürburgring e a metà ottobre da Barcellona, per poi attendere il gran finale di novembre.

Azione di gara Foto di: Lamborghini Super Trofeo

La serie del Nord America è supporto fisso dell'IMSA e si partirà dalla 12h di Sebring di metà marzo, per poi volare a Laguna Seca in maggio e quindi andare a Watkins Glen in giugno, dove vedremo la 6h.

Manca ancora da fissare il quarto round in estate, mentre a settembre tutti al Brickyard di Indianapolis per vivere il weekend della 6h, con conclusione a novembre coi colleghi degli altri Super Trofeo.

Infine l'Asia scatterà per la primissima volta nella sua storia dall'Australia con la tappa di Sidney di aprile, seguita dalla trasferta cinese di Shanghai e dal round giapponese del Fuji nei due mesi a venire. In luglio è la volta della Corea del Sud sul tracciato di Inje Speedium, mentre la Malesia ospita in quel di Sepang il penultimo evento.

Calendario 2025 Lamborghini Super Trofeo Foto di: Lamborghini Squadra Corse

LAMBORGHINI SUPER TROFEO - CALENDARI 2025

EUROPA

11-13 aprile: Paul Ricard (Francia)

30 maggio-1 giugno: Monza (Italia)

27-29 giugno: Spa-Francorchamps (Belgio)

29-31 agosto: Nürburgring (Germania)

10-12 ottobre: Barcellona (Spagna)

TBA novembre: Round 6

NORTH AMERICA

12-14 marzo: Sebring

9-11 maggio: Laguna Seca

19-21 giugno: Watkins Glen

TBA: Round 4

18-20 settembre: Indianapolis

TBA novembre: Round 6

ASIA

4-6 aprile: Sydney (Australia)

16-18 maggio: Shanghai (Cina)

27-29 giugno: Fuji (Giappone)

18-20 luglio: Inje (Corea del Sud)

5-7 settembre: Sepang (Malesia)

TBA novembre: Round 6