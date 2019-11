Lamborghini Squadra Corse e Pertamina rinnovano la partnership

Lamborghini Squadra Corse e Pertamina Lubricants rinnovano la partnership, sia nei campionati GT3 sia nel Super Trofeo, per le prossime due stagioni. La collaborazione tra la divisione Motorsport di Automobili Lamborghini e la società sussidiaria del gruppo Pertamina risale al 2015, quando venne presentata la prima Huracán GT3.

In qualità di partner tecnico, Pertamina Lubricants ha contribuito ai numerosi quanto prestigiosi successi nei campionati GT, tra cui due vittorie alla 24 Ore di Daytona, altrettante alla 12 Ore di Sebring e la tripletta nelle Blancpain GT Series, nonché allo sviluppo del campionato monomarca Lamborghini in Asia, Europa e Nord America.

Per i prossimi due anni Pertamina Lubricants fornirà a Lamborghini Squadra Corse i lubrificanti della linea Fastron Synthetic Oil, a partire dall’olio motore sintetico Platinum Racing 10W-60, sviluppato specificatamente per esaltare le prestazioni dei V10 delle Huracán da competizione.

Giorgio Sanna, Head of Motorsport Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Il rinnovo dell’accordo con Pertamina Lubricants dimostra che entrambe le aziende hanno lavorato nel migliore dei modi, raggiungendo insieme i più prestigiosi traguardi nell’ambito delle corse GT. E Lamborghini Squadra Corse si impegnerà al massimo per onorare la rinnovata fiducia accordataci”.

Andre Herlambang, Direttore Finance & Business Support PT. Pertamina Lubricants, ha commentato: “La nostra collaborazione con un marchio come Lamborghini fa parte del nostro impegno nel diventare un’azienda globale. Sin dall’inizio questa partnership ci ha aiutato a far conoscere i nostri prodotti e apprezziamo di far parte del fitto calendario racing Lamborghini per il 2020 e il 2021. Ci auguriamo che questo accordo ci dia ulteriori benefici e non vediamo l’ora che inizi una nuova stagione di successi”.