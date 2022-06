Lamborghini | Spinelli-Weering trionfano in Gara 1 al Paul Ricard

Carica lettore audio

Loris Spinelli e Max Weering hanno vinto Gara 1 del Lamborghini Super Trofeo al Paul Ricard con un brivido finale non da poco.

L'olandese era partito benissimo dalla Pole Position, tenendosi dietro Pierre-Louis Chovet (#7 Arkadia Racing) e Stéphane Tribaudini (#6 VSR), per poi cedere il volante al collega italiano nella sosta ai box di metà corsa.

Spinelli ha cominciato a girare con un ritmo insostenibile per chiunque, ma proprio negli ultimissimi passaggi ha dovuto alzare il piede a causa di un problema elettrico che tagliava potenza alla sua Huracan ST EVO2.

L'alfiere di Bonaldi Motorsport ha stretto i denti nella tornata conclusiva, tagliando comunque il traguardo vittorioso su Teekens/Moretti (#54 Target Racing) e Amaury Bonduel (#28 BDR by PROM).

Teekens e Bonduel si sono ritrovati in lizza per le restanti posizioni sul podio per via di un problema tecnico che ha fermato Chovet, mentre Jean-Luc D'Auria - compagno di Tribaudini - non è riuscito a tenere il passo del collega scivolando nelle retrovie rapidamente.

Bonduel ha attaccato Teekens al giro 22 colpendolo e mandandolo in testacoda; nonostante il francese lo abbia poi atteso per restituirgli la posizione, la direzione gara gli ha inflitto 10" di penalità per il contatto, punizione che comunque non ha esiti sull'ordine finale visto l'ampio margine accumulato sugli inseguitori.

Alle spalle del podio assoluto tutto occupato da concorrenti PRO c'è Adrian Lewandowski (#55 GT3 Poland), quarto e vincitore in Classe AM, mentre la Top5 annovera anche Oscar Lee/Dan Wells (#51 Rexal-FFF), primi in PRO-AM.

Sesto Gabriel Rindone (#21 Leipert Motorsport), in piazza d'onore AM, con dietro Massimo Ciglia/Lewis Williamson (#27 Oregon Team), secondi PRO-AM.

Alle spalle di questi, ecco gli altri concorrenti a complerare il podio delle Classi AM e PRO-AM, rispettivamente Stehan Guerin/Shahan Sarkissian (#13 Arkadia Racing) e Gerhard Watzinger/Brendon Leitch (#70 Leipert Motorsport).

Completano la Top10 generale Emanuel Colombini/Emanuele Zonzini (#78 VSR).

Per quanto riguarda la LC Cup, il successo se lo prendono Donovan e Luciano Privitelio (#8 Rexal-FFF) nonostante un contatto iniziale con un rivale, seguiti da Francois Semoulin/Benoit Semoulin (#26 Semspeed) e Gerard Van Der Horst con la Lambo #98 del proprio team.