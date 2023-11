Lamborghini | Pork Fermée: giù le mani dalla Huracán di Villorba!

Nel coloratissimo paddock del Lamborghini Super Trofeo in quel di Vallelunga, i team cercano anche di distinguersi fra i tanti partecipanti al weekend delle World Finals.

Girando tra camion e tende, l'attenzione è principalmente per le numerosissime Huracán Super Trofeo EVO2, ma in Villorba Corse hanno escogitato qualcosa di particolare per catturare gli sguardi dei curiosi, tra i quali anche quelli di Motorsport.com.

Come ben noto, al termine delle gare non è possibile intervenire sulle vetture fino a quando non sono state completate le verifiche tecniche da parte dei commissari sportivi, per cui solitamente si applica il cartello con la scritta Parc Fermée, ovvero regime di Parco Chiuso.

Photo by: Francesco Corghi #92 Villorba Corse, Lamborghini Huracan ST EVO2

In Villorba Corse l'occasione per fare ironia è stata colta al volo da tutta la squadra e, come i Pink Floyd per la copertina dell'album 'Animals', anche la squadra veneta ha scelto un... maialino per farsi notare.

Al posto del cartello è infatti apparso il 'Pork Fermée' sul tettuccio della vettura #92 condivisa da Jim Pla e Michael Blanchemain nel Super Trofeo Europa, dove la coppia francese è impegnata in Classe PRO/AM è ha ottenuto una Top5 di categoria in Gara 1.

Evidenziando chiaramente il momento in cui è vietatissimo mettere le mani sul mezzo, l'animaletto rosa è poi rimasto lì anche quando le prime operazioni di scaricamento dati dalla centralina è stata autorizzata dalla direzione gara, come una sorta di piccolo e simpatico portafortuna per il fine settimana più importante dell'anno del mondo Lamborghini.