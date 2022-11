Lamborghini | Piquet: "Il titolo è una grandissima sorpresa"

Carica lettore audio

Nelson Piquet Jr. si è laureato Campione della Classe PRO del Lamborghini Super Trofeo in occasione delle Gran Finals disputate nel fine settimana di Portimao.

Il brasiliano ha avuto la meglio dei rivali Max Weering/Loris Spinelli, titolati nella serie europea del monomarca della Casa del Toro, che in Gara 1 si erano imposti davanti a lui.

In Gara 2 il portacolori di ANSA Motorsports ha preso il largo fin dal via, mentre Weering soffriva a centro gruppo; quando è toccato a Spinelli prendere il volante della Huracán Super Trofeo EVO2 di Bonaldi Motorsport, ormai il sudamericano era fuggito lontanissimo.

In questo modo Piquet corona nel migliore dei modi la sua prima stagione al volante della Lamborghini, avendo preso parte al Super Trofeo America collezionando due successi assoluti, uno dei quali proprio all'Algarve International Circuit nelle ultime gare che precedevano le Finalissime.

#130 ANSA Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nelson Piquet jr e #61 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Max Weering Photo by: AG Photo

"E' un po' una sorpresa essere qui da Campione, ma sono molto contento, anche perché ho ricevuto la proposta di correre all'ultimo minuto questa grande gara", ha detto 'Nelsinho' ai microfoni di Motorsport.com, sceso dal podio con la tuta intrisa di spumante.

"Riuscire a vincere il titolo è veramente speciale, per cui ringrazio chi mi ha invitato a partecipare credendo in me. Ho fatto solo un paio di eventi con questa vettura e anche se pian piano stavo riuscendo a prenderci la mano, non abbiamo mai avuto la velocità dei nostri rivali di WTR".

"Sapevo che sarebbe stata dura, però quando ho visto che nel programma erano previste un paio d'ore di test pre-evento e che avremmo potuto svolgerle, sono stato subito fiducioso di poter trovare le soluzioni migliori per sfruttare al meglio le gomme e il pacchetto vettura".

#130 ANSA Motorsports, Huracán Super Trofeo EVO2, Nelson Piquet jr Photo by: AG Photo

Nel finale di gara c'è stata anche la rimonta di Danny Formal, che era in coppia con Kyle Marcelli sulla Lamborghini di WTR, ha messo in difficoltà Piquet nella lotta per il successo in gara, ma ormai il titolo era in tasca visto che Weering/Spinelli si trovavano troppo indietro.

"Ho visto che Danny stava rimontando velocemente, ho mantenuto il sangue freddo cercando di non surriscaldare le gomme, provando a spingere un po' di più sfruttandole al meglio per quello che rimaneva".

Ora Piquet Jr. può godersi il titolo, arrivato come ha detto lui stesso un po' a sorpresa, ma che lo soddisfa a pieno pensando al futuro.

"Sono davvero felicissimo, è un campionato fantastico e penso che la Lamborghini abbia fatto un grandissimo lavoro. Non conoscevo la serie fino ad un paio di mesi fa, ma mi è piaciuta molto. Sinceramente non pensavo di essere qui a festeggiare, credevo di tornare in Brasile a lavorare dopo un semplice weekend di gara".

"La prossima settimana devo andare in Bahrain a provare la LMP2 e credo che l'anno prossimo continuerò a gareggiare in ELMS e Stock Car brasiliana, poi chissà che non saltino fuori nuove opporunità di correre con la Lamborghini se non ci sono concomitanze".