Lamborghini | Orudzhev si prende con autorità Gara 2 al Nürburgring

Egor Orudzhev è stato il grandissimo protagonista di Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo, andata in scena finalmente sotto al sole che ha illuminato il Nürburgring dopo un paio di giorni di pioggia.

Il portacolori di ART-Line è stato perfetto gestendo fin dal via una situazione che lo vedeva favorito, superando il poleman Frederik Schandorff allo spegnimento dei semafori e mettendosi all'inseguimento di Stéphane Tribaudini, mentre da centro gruppo il solito Amaury Bonduel ha cominciato la sua rimonta.

La prima parte della corsa si è rivelata piuttosto tranquilla e il gruppetto dei primi ha atteso gli ultimi passaggi per effettuare la sosta obbligatoria nella finestra aperta tra il 20' e il 30' dei 50' previsti.

Qui il leader Tribaudini ha ceduto il volante della sua ST #66 a Piergiacomo Randazzo, che dovendo pensare soprattutto a tenersi il primato in Classe AM non ha opposto più di tanto resistenza quando sono arrivati Orudzhev e Bonduel alle sue spalle, lasciandogli il via libera al giro 16.

Il russo ha amministrato benissimo la manciata di secondi guadagnati in precedenza sul giovane di BDR-Grupo Prom, vincitore di Gara 1, che ha ottenuto una preziosissima piazza d'onore dietro al rivali, con Randazzo/Tribaudini che tagliano il traguardo terzi assoluti regalando il successo AM al team VSR.

Grandissime battaglie per la Top5 e a masticare amarissimo è Jesse Salmenautio, in rimonta dopo aver ereditato il volante della sua ST #42 da Giorgio Amati, ma ritrovandosi con la gomma posteriore destra KO ad una decina di minuti dal termine.

Questo ha consegnato di fatto il quarto posto agli ottimi Riegel/Balthasar (Leipert Motorsport) nonostante una lieve penalità cronometrica per pit-stop troppo corto, seguiti dai ragazzi di Target Racing, Henrik Eriksson e Soderstrom/Ali.

Bellissima risalita fino al settimo posto per Jerzy Spinkiewicz (Uniq Racing), che precedono nell'ordine Bostandjiev/Lefterov (Iron Lynx), Michelotto/Stanley (VSR) e Testa/Ianniello (DL Racing), i quali completano la Top10.

Fuori da questa restano Schandorff/Au, che comunque si portano a casa il successo in Classe PRO/AM per la gioia di Target Racing, ampiamente davanti a Formanek/Rosina (Micanek Motorsport) e Lovinfosse/Hurgon (Schumacher CLRT).

In Classe AM, seconda piazza per Stéphane Guerin (Schumacher CLRT) davanti ad Huilin Han (Target).

Infine la Lamborghini Cup va ancora una volta a Shota Abkhazawa (ART-Line) che batte Karim Ojjeh (Aggressive) senza particolari patemi, mentre Seale/Martin (Iron Lynx) risalgono fino ad ottenere l'ultimo gradino del podio, approfittando della penalità cronometrica inflitta ad Holger Harmsen (GT3 Poland), che scende quarto.

LAMBORGHINI SUPER TROFEO - Nurburgring: Classifiche e risultati