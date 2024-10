Lamborghini | Orudzhev emoziona nella terza gara di Barcellona

Egor Orudzhev si è tolto una soddisfazione immensa in quel di Barcellona, andando a vincere in rimonta la terza gara del Lamborghini Super Trofeo organizzata per recuperare quella cancellata a Le Mans in giugno.

A questa tappa hanno infatti preso parte solamente i piloti che erano presenti in Francia, con la griglia di partenza stilata in base ai risultati della Qualifica della Sarthe.

Alla partenza tutto regolare, ma in curva 5 subito una collisione multipla che mette K.O Giorgio Amati (Iron Lynx), Rodrigue Gillion (CMR), Paul Levet (Oregon), Rodrigo Testa (DL Racing), Anthony McIntosh (Leipert) ed Hampus Eriksson (Target), mentre Karim Ojjeh (Aggressive) ed Amaury Bonduel (BDR-Grupo Prom) sono costretti a tornare ai box con le rispettive vetture malmesse da contatti, con la Safety Car ad entrare in azione per le lunghe operazioni di rimozione vetture e pulizia pista.

Come purtroppo avvenuto sabato in occasione di Gara 1 del GTWC, anziché esporre la bandiera rossa e ripartire garantendo una lotta vera in pista e relativo spettacolo più a lungo, la vettura di sicurezza è rimasta in testa al gruppo per tutta la finestra dei pit-stop e di fatto ogni squadra ha effettuato la sosta con cambio pilota andando a giocarsi il tutto per tutto con soli 18' a disposizione.

Purtroppo a 6' dalla conclusione un testacoda di Milos Pavlovic all'ultima curva ha di fatto tolto ogni speranza di vedere bagarre fino alla bandiera a scacchi, con la SC ancora in pista fino al termine.

Azione in pista Foto di: Lamborghini Super Trofeo

Questo ha visto anche Maloigne/Dimitrov (Iron Lynx) perdere il successo per via di una penalità di 2"442 a causa di una infrazione commessa ai box, scivolando al 7° posto e con il pimpante Egor Orudzhev a ringraziare completando così una bella rimonta dal 4° posto in cui si era ritrovato dopo le soste conquistando il successo per la gioia di ART-Line, dedicando il primato al nonno scomparso oggi.

Sul podio vanno anche Ali/Soderstrom (Target Racing) e Lefterov/Bostandjiev (Iron Lynx) - puniti anch'essi per un pit-stop irregolare - dopo che Geraci/Caglioni sono stati penalizzati con 30" per aver superato un rivale in regime di SC.

In Top5 salgono anche Mattia Michelotto (VSR) e Benedetto Strignano (Rexal Villorba), seguiti da Jerzy Spinkiewicz (Uniq Racing), mentre con l'ottavo posto generale Rosina/Formanek (Micanek) festeggiano in Classe PRO/AM, seguiti da Randazzo/Tribaudini che regalano il trionfo in Classe AM a VSR. La Top10 generale viene completata da Galas/Pavlicek (Micanek).

Tornando alla PRO/AM, sul podio troviamo in piazza d'onore Kuppens/Meyuhas (Boutsen VDS) con dietro Aliabadi/Luchetti (Target Racing), peccato per Andrea Frassineti (VSR) costretto a rientrare ai box nella seconda parte di gara mancando il primato, ma anche per Enjalbert/Nahra (Pegasus) che deve scontare un Drive Through per infrazione al pit-stop.

In AM Stéphan Guerin (Schumacher CLRT) si porta a casa il secondo posto, mentre il terzo va a Huilin Han (Target), che nel finale beffa Cyril Saleilles (Rexal Villorba).

Infine in LAMBORGHINI CUP arriva un'altra gioia per Shota Abkhazava con la ST di ART-Line, a resistere nei confronti di Matic/Biglieri (ASR). La famiglia Privitelio completa il podio col duo Donovan-Luciano (Rexal Villorba), superando nella seconda parte di gara Alfredo Hernandez Ortega (BDR).