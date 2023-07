Lamborghini | Nürburgring, Gara 2: riscatto Leicht, nuovo leader

Brendon Leitch conquista un fantastico successo in Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo al Nürburgring, grazie ad una bella rimonta effettuata nella seconda parte di un round davvero bello e combattuto fino alla bandiera a scacchi.

Sul tracciato dei Monti Eifel le nuvole non hanno scaricato acqua, ma il via è avvenuto in Safety Car avendo tutti i piloti montato gomme slick; alla partenza una collisione tra Nigel Schoonderwoerd e Ibrahim Badawy alla curva 1 ha costretto nuovamente l'auto di sicurezza ad entrare in azione, mentre il pilota egiziano della DL Racing veniva soccorso e portato al centro medico per curare dolori alle gambe.

Il nuovo via è avvenuto al giro 7 e in parecchi hanno provato subito ad approfittare della finestra del pit-stop aperta poco dopo per cambiare pilota; intanto davanti una lotta pazzesca si è infiammata per il primato e la difesa di Amaury Bonduel sull'arrembante Loris Spinelli ha favorito Dean Arrow nel prendersi il primato, che poi è stato in bilico quando tutti e tre sono rientrati ai box.

La girandola delle soste è terminata al 12° passaggio e qui Spinelli ha ceduto il posto al suo collega Andrzej Lewandowski, il quale si è ritrovato davanti alla compagna di Arrow, Abbey Eaton, che però ha avuto i suoi problemi nel vedere arrivare di gran carriera Leicht e Bonduel.

Entrambi si sono sbarazzati della ragazza di Rebelleo-Bonaldi, andando poi a riprendere anche Lewandowski, che nulla ha potuto nei loro confronti; alla fine Leicht è riuscito ad allungare lievemente tenendo a bada Bonduel, regalando alla Leipert Motorsport il trionfo che al britannico vale la leadership in campionato, visto la sfortunata prova di Michelotto/Stadsbader, protagonisti di fuori pista e duelli nelle retrovie che relegano la coppia di VSR al 12° posto generale.

Lewandowski/Spinelli sono terzi assoluti e festeggiano la vittoria in Classe PRO-AM, Eaton/Arrow stringono i denti arrivando quarti davanti a Soderstrom/Ali, in Top5 dopo un ultimo giro da fiato sospeso che ha visto il duo della Target Racing avere la meglio della coppia dell'Oregon Team formata da Moretti/Balthasar.

Settimi i compagni di questi ultimi, Ebrahim/Pujeu Beya, davanti a Testa/De Wilde (Iron Lynx) e Tribaudini/Cabirou (CMR), mentre Au/Schandorff (Target) tagliano il traguardo completando la Top10 e portandosi a casa il secondo posto in Classe PRO-AM, con il terzo che va a Formanek/Basz (Micanek).

In Classe AM Gabriel Rindone continua la festa Leipert Motorsport vincendo davanti a Feligioni/Kuppens (Boutsen VDS), con il primo protagonista di un fuori pista mentre duellava con il rivale che lo tallonava. Terzo posto per Randazzo/Anapoli.

In LC Cup Biglieri/Matic svettano in rimonta con la Huracan di Bonaldi su Jurgen Krebs (Leipert) e Keats/Martin (Brutal Fish), mentre perdono terreno i due Privitelio che al via erano stati anche al comando.