Lamborghini | Nord America, Gara 1: dominio di Marcelli/Formal

Kyle Marcelli e Danny Formal hanno dominato Gara 1 del Lamborghini Super Trofeo North America, di scena a Vallelunga per l'ultimo evento della stagione 2023 inserito nel contesto delle World Finals.

La coppia del team WTR non ha avuto rivali, conducendo le operazioni fin dal primo giro, nonostante l'ingresso di una Safety Car al nono passaggio a causa dell'uscita di scena di Carter Williams (World Speed), rimasto fermo lungo il tracciato.

Alla ripartenza sono cominciate le soste ai box, ma il duo già Campione della Classe PRO non ci ha messo molto a riguadagnare sugli inseguitori, che alla fine hanno preso distacchi abissali.

Primo di questi è il loro compagno di squadra Ryan Norman, che è riuscito a risalire al secondo posto generale superando un paio di vetture, fra cui quella di TR3 Racing della coppia Taurino/Petersson giunta terza al traguardo, mentre rimangono ai piedi del podio Jamin/Saavedra (ANSA Motorsport), che dopo i pit-stop erano anche secondi.

In Top5 si piazza Jake Walker (Forty7), seguito dalla coppia McDonald/Liddy (US RaceTronics), vincitrice in Classe PRO/AM al termine di una bella risalita che li ha visti avere la meglio di Chandrasoma/Reger (TPC Racing) e delle due vetture di Flying Lizard affidate a Bellomo/Van Overbeek e Stewart/Lee, questi ultimi giù dal podio di categoria.

Peccato per Premat/Logan (USRT) e Nemschoff/Miller, visti nelle prime posizioni del gruppo AM, ma poi scesi nell'ordine strada facendo.

La Top10 generale annovera anche Slimp/Hoffman, in trionfo per quanto riguarda la Classe AM dove si registra la doppietta per il team PPM, dato che dietro di loro arrivano McIntosh/McGee.

Terzi del lotto Atapattu/Madsen (Ansa Motorsport), capaci di beffare l'altro portacolori di PPM, Ryan Walker.

In Classe Lamborghini Cup festeggia Graham Doyle con la Huracan di WTR, sconfiggendo Mark Wilgus (US RaceTronics) e Raymond Davoudi (Topp Racing).

LAMBORGHINI ST NORTH AMERICA - Vallelunga: Gara 1