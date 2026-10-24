Qualifiche

Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Monza, Finali, Qualifiche AM-LC: dominio per Lewandowski, partirà in pole in entrambe le gare

Nella mattinata brianzola, si sono tenuti entrambi i turni delle qualifiche delle World Finals Lamborghini per la categoria AM/LC. Entrambe le sessioni hanno visto ottenere la pole a Lewandowski. Dietro di lui, in Q1, Kuppens e Holguin. In gara 2, a partire secondo sarà Staab, terzo Stephane.

Mattia Bonalume

Modificato: 24 ott 2026, 10:45

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#16 Andrzej Lewandowski, Auto Sport Racing Service

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Lewandowski! No, non la leggenda del calcio, ma il pilota che ha ottenuto la Pole Position nelle qualifiche delle Finals Lamborghini, per la categoria AM-LC. Il polacco ha fatto registrare il crono di 1:47.087 in Q1 e di 1'47"197 in Q2.

Nel primo turno, il pilota di ASR ha fatto il vuoto, rifilando un secondo al secondo classificato, Kuppens (Micanek Motorsport pwr Bugg). A completare la top 3, Holguin di PPM.

A condividere con lui la seconda fila sarà il compagno di squadra Staab. Dietro di lui Giannone (Automobili Tricolore) e Privitelio (Scuderia Villorba Corse), il miglior classificato per la LC.

Inaugura la quarta fila Bullock per XO9 Racing, affiancato da Bolduc. A completare la Top 10 Gillion (CMR).

Più combattuta, soprattutto ai vertici la qualifica valevole per gara 2, dove Lewandowski ha dovuto faticare, non poco, per ripetere il risultato del primo turno. Infatti, Staab è riuscito a migliorarsi in modo sorprendente, abbassando l’asticella a 1'47"229.

Lo statunitense sarebbe anche riuscito a scalzare il polacco dalla prima posizione in griglia, se il crono del suo ultimo tentativo non fosse stato cancellato per track limits.

Seconda fila aperta da Lemeret, in coppia con Gillion per CMR. Al suo fianco Holguin, che peggiora di una posizione il risultato del Q1.

Quinto crono per Bullock, sesto per Whiting (SP Motorsports). Schwartz apre la quarta fila, affiancato da Giannoni. chiudono la Top 10 Neuls e Knoll.

Per la categoria AM-LC gara 1 si terrà quest’oggi alle 14:20. Gara 2 programmata per domani alle 11:05.

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