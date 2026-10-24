Qualifiche

Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Monza, Finali PRO-PRO/AM: Lind, Bamber, Van Der Drift e Marcelli in Pole

Grandi battaglie per il primato delle finalissime con i piloti di VSR, TR3, TB e ASR che svettano sul filo dei centesimi. Ecco le griglie complete dei due round che andranno in scena tra sabato e domenica.

Francesco Corghi

Pubblicato: 24 ott 2026, 11:14

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Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Dennis Lind e Chris Van Der Drift centrano la Pole Position assolute per le Lamborghini World Finals che a Monza incoroneranno i Campioni della categoria PRO e PRO/AM.

Nella fredda Brianza, sotto al cielo assolato, questa mattina le Huracan ST EVO2 delle principali categorie riunite dei Super Trofeo Europa, Asia e North America si sono date battaglia per la partenza al palo delle due gare che si disputeranno tra sabato pomeriggio e domenica mattina.

Q1

Nei primi 20' di sessione, Lind è stato subito protagonista di una bella lotta sul filo del centesimi contro Brendon Leitch. L'alfiere di TR3 Racing ha svettato in 1'45"430, sconfiggendo per 0"099 il rivale di Leipert Motorsport.

Terzo si è issato nel finale Will Bamber (X09 Racing) staccato per 0"301, che verrà affiancato in seconda fila da Giano Taurino (Taurino Racing).

In una Top5 tutta di piloti PRO, troviamo l'ottimo Simone Iaquinta con la Huracan di DL Racing staccato di mezzo secondo dalla vetta, seguito da Kyle Marcelli che regala alla TB Autosports la Pole in Classe PRO/AM.

Dal settimo al nono posto abbiamo un altro trio di piloti PRO, con Gustaw Wisniewski di VSR davanti alla coppia di Wayne Taylor Racing formata da Danny Formal ed Hampus Eriksson che sono a +0"7 dal primato.

La Top10 viene completata da Anthony Pretorius (Micanek Motorsport), che insieme a Jonathan Cecotto (Invictus Corse) sono secondo e terzo PRO/AM, mentre Paul Levet (VSR) e Keawn Tandon (Forty7 Motorsports) sono anch'essi fra i primi cinque della categoria, rispettivamente 13° e 17° assoluti.

#298 Todd Kingsford, Chris van der Drift, VSR

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Q2

Nella seconda sessione è Van Der Drift a prendersi il miglior crono in 1'46"064 per la gioia di VSR, che quindi avrà una vettura di categoria PRO/AM davanti a tutti al via, con Bamber ancora una volta in prima fila, beffato per 0"015 ma con la consolazione di essere il migliore della PRO.

Jerzy Spinkiewicz (Uniq Racing) e Taurino si piazzano al terzo e quarto posto, attardati di 0"180 e 0"285, con dietro Marzio Moretti (ASR) che è secondo della PRO/AM.

Fra i primi dieci ci sono altri PRO, a partire da Liam Sceats (VSR) che è sesto mettendosi alle spalle Nick Persing (Wayne Taylor Racing), Jaden Conwright (SP Racing), Nicholas Stati (Leipert) e Finlay Green (VSR), nello spazio di 0"4 di margine dal primato.

Undicesimo Marc Miller (Wayne Taylor Racing) si prende il terzo posto PRO/AM, più arretrati gli altri come Wyatt Foster (Kaizen Autosport) e Josef Knopp (Oregon Team), 15° e 18° generali.

La partenza di Gara 1 è prevista per le ore 16;55.

LAMBORGHINI WORLD FINALS: Classifica Q1 PRO-PRO/AM

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