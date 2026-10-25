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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Monza, Finali, Gara 2 PRO-PRO/AM: Leitch/Stasi dominano gara 2 e sono campioni. Lind stoico ma non basta

Dominio della coppia Leich/Stati, che trionfa in gara 2 e nella classifica generale. Secondi Wisniewski/Sceats, davanti a Bamber. Quinta la coppia Lind/De la Torre. Il danese completa una rimonta clamorosa dopo il testacoda del compagno, ma non basta per il titolo.

Mattia Bonalume

Pubblicato: 25 ott 2026, 14:06

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#70 Nicolas Stati, Brendon Leitch, Leipert Motorsport

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

Brendon Leitch e Nicolas Stati conquistano le World Finals PRO-PRO/AM del Super Trofeo 2026 trionfando in gara 2, dopo il secondo posto di ieri. Nel pomeriggio brianzolo, gli alfieri di LEIPERT MOTORSPORT hanno dominato la corsa dedicata alla categoria PRO-PRO/AM, grazie ad un ottimo stint da parte del neozelandese, che ha rimontato varie posizioni per poi inanellare una serie di giri sul piede del 46 portando, al traguardo, la sua Huracan ST EVO in prima piazza.

I due hanno così conquistato la vetta della classifica a punti, assicurandosi la vittoria nelle finali della Casa di Sant’Agata Bolognese ai danni del duo Lind-De la Torre, la cui gara è stata compromessa da un contatto in prima variante, dove la vettura di TP3 Racing è finita in testacoda.

Riportata la vettura ai box, De la Torre ha lasciato la Lamborghini nelle mani del compagno Lind, che ha compiuto una straordinaria rimonta riportandosi a ridosso del podio partendo dalle retrovie. La quinta posizione finale non è, però, stata abbastanza per confermare il primo posto in classifica ottenuto dopo la vittoria di ieri.

La corsa, seguita da un folto pubblico, accorso in massa ad ammirare le Super Trofeo, è cominciata con un importante incidente alla Curva Grande, che ha costretto il direttore di gara a neutralizzare la gara con il regime di Safety Car.

Alla ripartenza, Van Der Drift ha confermato il suo stato di forma, mantenendo la testa dopo essere scattato dalla pole position. L’olandese ha concluso il suo stint in prima posizione, con un buon vantaggio su Bamber. Tuttavia, salito in macchina il compagno AM Kingsford, la vettura del team VSR ha perso posizioni, terminando in sesta posizione (migliore della categoria PRO/AM).

Bamber ha ceduto delle posizioni al pit stop, per poi recuperare concludendo sul podio (in corsa e in classifica). Ottima seconda parte di gara da parte di Sceats/Wisniewski, che sono riusciti a conquistare il gradino mezzano del podio, senza, però, cogliere la top 3 in classifica generale.

Quarto posto per Queen/Gore (ANSA MOTOR SPORTS), che hanno preceduto la coppia Lind/De la Torre, a cui non è bastata la prestazione stoica del danese per il titolo. I due si sono piazzati secondi in classifica generale, a cinque lunghezze dai campioni.

Settima posizione per Iaquinta/Gilardoni (DL RACING), seguiti da Strignano/Pujatti (SCUDERIA VILLORBA CORSE) e Jerzy Spinkiewicz (UNIQ RACING) . Chiude la top 10 Taurino (TAURINO RACING), che ha perso due posizioni per una penalità di 1 secondo.

In categoria PRO/AM, concludono al primo posto della classifica Formanek/Pretorius, seguiti da Knopp/Perolini e Vand Der Drift/Kingsford, a cui non è bastata l’ottima prestazione in gara 2.

Di seguito le classifiche finali:

CLASSIFICA PRO

1 - Leitch/Stati 27 punti

2 - De la Torre/Lind 22

3 - Bamber 21

4 - Sceats/Wisniewski 20

5 - Gore/Queen 12

6 - Eriksson/Perkins 6

7 - Taurino 6

8 - Doyle/Formal 5

9 - Gilardoni/Iaquinta 5

10 - Pujatti/Strignano

CLASSIFICA PRO/AM

1 - Formanek/Pretorius 27 punti

2 - Knopp/Perolini 18

3 - Kingsford/Van Der Drift 16

4 - Foster/Henry 14

5 - Brewer/Tandon 14

6 - Biglieri/Moretti 10

7 - Cristovao/Levet 8

8 - Boucher/Marcelli 6

9 - Miller/Nemschoff 6

10 -Astafjev/Cecotto

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