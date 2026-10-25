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Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Lamborghini | Monza, Finali, Gara 2 AM-LC: Lewandowski si conferma ed è campione, vince anche gara 2

Dopo la vittoria in gara 1, Lewandowski è riuscito a ripetersi in gara 2, ottenendo il secondo successo nelle World Finals Lamborghini, categoria AM/LC, laureandosi campione. il polacco ha concluso davanti a Staab e Fitzpatrick/Schwartz

Mattia Bonalume

Pubblicato: 25 ott 2026, 11:24

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#16 Andrzej Lewandowski, ASR, AM

Foto di: AG Photo





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

La bandiera polacca sventola ancora una volta sul podio di Monza. L’alfiere del team ASR, Lewandowski, ha ottenuto il secondo successo nelle Finali Mondiali Lamborghini, per la categoria AM-LC.

Il polacco, che nella giornata di ieri aveva portato la sua Huracan Super Trofeo per prima al traguardo di gara 1, è riuscito a ripetersi quest’oggi, con una prestazione encomiabile tra le (poche) curve dell’Autodromo.

Lewandowski, partito dalla pole position grazie al tempo fatto firmare durante il secondo turno di qualifica, ha perso la leadership in partenza, ma solo momentaneamente, in quanto il sorpasso di Lemeret ai suoi danni è avvenuto fuori dalla pista, tagliando la Prima Variante.

Successivamente il belga ha restituito la posizione al rivale, ma gli è comunque stata comminata una penalità di 5 secondi, per aver guadagnato non completando curva 2.

Il polacco ha così potuto ripetere il copione di gara 1, facendo segnare una serie di giri in fotocopia nella prima parte di gara.

Ottima la prestazione di Lemeret nel primo stint, che, al di là della penalità è riuscito a rimanere negli scarichi del rivale per l’intera durata dello stint.

Il pilota CMR ha consentito al compagno di squadra e connazionale Gillion di ripartire, dopo il valzer dei pit stop, in testa alla gara.

Non è servito molto tempo a Lewandowski per riprendersi la leadership, attaccando la vettura numero 27 alla Roggia. Da quel punto, per il polacco è stata una parata fino al traguardo, con lo spauracchio di un investigazione per “speeding in the pit lane” e di una SC nel finale, entrata a seguito del contatto tra Galli e Giannoni, che, come ieri, ha ricompattato il gruppo per l’ultimo paio di giri.

Il pilota ASR è riuscito a mantenere la testa alla ripartenza, per tagliare ancora una volta il traguardo per primo, assicurandosi il titolo di campione delle Finali Lamborghini per la categoria AM.

Termina secondo Staab (Precision Performance Motorsport), in rimonta dal sesto posto dopo aver perso diverse posizioni in partenza. A completare il podio Fitzpatrick, in tandem con Schwartz per 89x Motorsports.

Fuori dai primi tre, ma con una prestazione magistrale, Broll (Precision Performance Motorsport), che completa una fantastica rimonta dalla ventinovesima posizione in griglia.

Quinto all’arrivo Neuls (TR3 Racing), seguito da Bullock e Gillion (compagno di Lemeret), retrocesso in settima posizione dopo l’aggiunta al suo tempo finale della penalità di 5 secondi comminata in partenza.

Ottavo Koebbe, migliore della categoria LC e secondo nella classifica a punti, vinta da Bolduc, che ha terminato in decima piazza. Tra di loro Morillo. Anche il pilota statunitense, in coppia con Whiting, ha perso diverse posizioni a causa di una penalità di 5 secondi.

In classifica generale, Lewandowski trionfa in categoria AM, facendo bottino pieno tra gara 1 e gara 2.

Al secondo posto Staab, davanti alla coppia Knoll-Kuppens, fuori dalla top 10 nella giornata di oggi.

Per la LC, come anticipato, trionfa Bolduc, che precede Koebbe e Gosselin.

Di seguito le classifiche complete:

CLASSIFICA AM

1 - Lewandowski 32 punti

2 - Staab 18

3 - Knoll-Kuppens 14

4 - Bullock 13

5 - Fitzpatrick/Schwartz 12

6 - Neuls 11

7 - Giannoni 10

8 - Gillion/Lemeret 8

9 - Broll 8

10 - Morillo/Whiting 6

11 - Buncharoen 1

12 - Groat 1

CLASSIFICA LC

1 - Bolduc 28

2 - Koebbe 23

3 - Gosselin 17

4 - D.Privitelio/L.Privitelio 14

5 - Roberts 13

6 - Baptista 10

7 - Turzo 7

8 - Tang 6

9 - Touchette 5

10 - Shahi 4

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12 - Weerabornworn

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